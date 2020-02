Navdihnila ga je prekmurska ravnica

Dominik Bagola je pomurski glasbenik, ki ga poznamo tudi kot nekdanjega bobnarja skupine Psycho-Path.

Prekmurski (cankovski) klavirski kantavtor, vztrajni kovač balad in rock poskočnic, ki je širšemu občinstvu najbolj znan po radijski stalnici Zlati časi, nadaljuje val novih skladb, ki ga je napovedal z lanskim sodelovanjem zin orkestralno balado Še živim.Tokrat se predstavlja s skladbo Ponesi me, predelavo pesmi This Grace, ki je ena od desetih z albuma Perfect You, s katerim je leta 2016 nadaljeval avtorsko delo s prvenca Club Deuce. Skladba Ponesi me je nastala po hipnem navdihu ponovno odkritega klavirsko-godalnega instrumentala iz leta 2017, ki se je takrat zgodil v sodelovanju ziniz Road Production. Dominiku se je material zdel dovolj zanimiv, da iz njega naredi predelavo osnovne skladbe, ki je v pomenu slovenskega besedila, pri katerem je tokrat kot pisec sodeloval tudi kitarist Balladerove bendovske zasedbe, popolnoma drugačna od angleškega originala.Zgodba skladbe Ponesi me jemlje navdih iz spontanega trenutka predpraznične jutranje vožnje po prekmurski ravnici, obsijane z mogočnim sijem zlatega neba. Na neki način gre za pomensko nadaljevanje skladbe Še živim, posvečene leta 2018 tragično preminulemu očetu, ki pa tokrat daje dodaten naboj ob prevpraševanju eksistencialnih tem, kaže smelo pot naprej, obenem pa v ospredje daje pogum, srčnost in zazrtost v novo poglavje ustvarjanja. Snemanje skladbe je potekalo v studiih Road production, celoto pa je v končno obliko mojstrsko zapakiral odličen producent in glasbenikNa slovenski sceni vse bolj prepoznaven Balladerov kantavtorski kolega, s katerim v prihajajočih mesecih pripravljata tudi izid drugih novih skladb, je ob produkciji poskrbel za kitaro, spremljevalne klaviature in celostno zvočno podobo. Že v originalu minimalistična klavirska balada je tokrat ob spremljavi čutnega vokala in godalnega aranžmaja izpod prstov čelistkein violinista, preoblečena v sodobnejšo izvedbo, ki gradi na še bolj intimni dinamiki.Ta tokrat ni tipično bendovska, ampak mehko slika bolj osebno, neposredno in hkrati široko zvočno pokrajino. Za vizualni komplement glasbi je z videospotom, posnetim na slikovitem gradu Grad v krajinskem parku Goričko in bližnji okolici, kjer stoji tudi Balladerova rodna vas Cankova, poskrbel Dominikov prekmurski rojak, režiser in snemalec