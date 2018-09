Našli ukradene rdeče čeveljce

2005. leta so jih ukradli iz muzeja.

NEW YORK – Po dolgih 13 letih se na svoj dom vračajo sloviti rubinasti čeveljci iz filmske klasike Čarovnik iz Oza. Dragocena obutev, ki jo je nosila, so ukradli iz muzeja v minnesotskem mestu Grand Rapids. V torek je FBI razkril, da so čevlje, ki so bili zavarovani za milijon evrov, našli in bodo kmalu vrnjeni lastniku.Šlo je za enega od štirih parov, ki jih je nosila slovita igralka. Ukradli so jih 28. avgusta 2005 okoli druge ure zjutraj. Eden ali več tatov je vlomilo skozi zadnji vhod muzeja in razbilo pleksisteklo, za katerim so bili čeveljci. Nič drugega niso ukradli. Na kraju zločina ni bilo prstnih odtisov, videonadzorni sistem in alarm v času kraje nista delovala. Oblasti so razpisale milijon dolarjev nagrade, a se preiskava dolga leta ni premaknila iz mrtve točke. Obveljalo je prepričanje, da so jih ukradli najstniki, nato pa so se prestrašili in jih skrili. Po drugi razlagi naj bi jih ukradel kar njihov lastnik, zbiratelj iz Los Angelesa, ki jih je posodil muzeju, ker tudi sam prihaja iz Grand Rapidsa. »Imel sem občutek, kot da me je nekdo udaril v trebuh, ko sem prejel klic o kraji,« se spominja Shaw. »Te čevlje sem imel 35 let.« Kupil jih je leta 1970 za 2000 dolarjev od kostumografaskupaj z obleko za Dorothy, čarovniškim klobukom in obleko Munchkina.Lastnica čevljev je zdaj zavarovalnica Essex Insurance Company, ki je Shawu plačala 690.000 evrov odškodnine. Vrednost odkritih čevljev pa naj bi vmes narasla na dva milijona evrov. Javnost nestrpno čaka na podrobnosti iskanja in ime tatiča ali tatičev.