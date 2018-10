Našli svojo obljubljeno deželo

Šlo bo za večer iste, a hkrati drugačne glasbe.

Branko Potočan je legenda sodobnega plesa v Sloveniji.

15 let že Marko Brdnik sodeluje z Brankom Potočanom.

V torek, 2. oktobra, ob 20. uri se bo v Centru kulture Španski borci odvijal koncert Tria Baldur s številnimi gosti. Enega najbolj presunljivih in kreativnih glasbenih kolektivov sestavljajo harmonikar, kitaristin bobnar. Koncertno druženje so poimenovali Obljubljena dežela, saj gre za posrečen konglomerat različnih izrazno umetniških praks.»Prihajajoči koncert bo mešanica električnega in akustičnega tria. Imeli bomo šest gostov, pet plesalcev in harmonikarja. Zaigral bo zaključno skladbo, ki je nenavaden tango, on pa je ljubitelj tega žanra. Sam skladbe ne morem igrati na harmoniko, ker takrat igram sintesajzer,« nam je zaupal Marko Brdnik. »Vsako leto pripravim večji koncert. Pred dvema letoma sva z Urošem predstavila novo ploščo z gostoma iz dueta Silence, lani sva nastopila na velikem koncertu v Cankarjevem domu, letos pa pripravljam koncert z naslovom Obljubljena dežela.«Marko Brdnik že 15 let sodeluje s plesalcem in koreografomin ustvarja glasbo za njegove plesne projekte; prav tako si je nabral veliko izkušenj pri ustvarjanju glasbe za klasične gledališke produkcije.»S Potočanom je odlično sodelovati, saj mi pušča veliko ustvarjalnega prostora. Delati z njim je zelo intenzivno, v meni se rojeva veliko muzike. Nastajajo prizori, ki se mi vtisnejo v spomin. Že dolgo delam glasbo za plesno sceno.«Ne preseneča, da je k sodelovanju povabil tudi odlične plesalce. »Obljubljena dežela na odru združuje vrsto povsem različnih konceptov, od hiphopa do električne kitare. Toliko različnih stvari, da se človek vpraša, ali to sploh paše na isti oder.je znan po svojem hiphopu, Potočan po sodobnem gibu,je človek z omejenimi sposobnostmi giba, ampak se zna zelo lepo in drugače gibati po odru. Želel sem združiti vse te različne pristope, ne da bi nastal nekakšen tutifruti. Vsak ustvarjalec na odru išče svojo obljubljeno deželo.« Poleg omenjenih plesalcev se bosta predstavili šeinPreden se je Marko Lasič pridružil Brniku in Rakovcu, je bil dejaven v vrsti glasbenih zasedb, med katerimi velja izpostaviti Komboin Orkester brez meja. Gre za zelo samosvojega bobnarja, ki ga ne moremo ukalupiti. »Z njim sem naredil veliko glasbe za gledališče, potem ko naju je predstavil, s katerim sva sodelovala v zasedbi The Puzzled. Enkrat sva na projekciji Kino Sloge igrala živo glasbo na pornofilme.«Krstna izvedba Obljubljene dežele se je odvijala pomladi v Hrastniku, zdaj pa jo bodo končno dočakali tudi ljubitelji glasbe v Ljubljani, kjer ima Trio Baldur veliko oboževalcev. Na vsak način gre za glasbeno-gledališki dogodek, ki ga ne velja zamuditi.