Napačno razumljeni hiti

-letni Bruce je že večkrat pojasnil pomen svoje skladbe.

Plošča Born in the USA

Sting poje o zalezovanju, ne romantiki. FOTO: Guliver/getty Images

Tudi pesmi skupine REM si narobe razlagamo. FOTO: Guliver/getty Images

Neredko se zgodi, da ljudje ne posvečajo pozornosti skladbam, ki jih poslušajo, temveč se zgolj predajo glasbi ali ritmu, morda še prisluhnejo refrenu. Prav zaradi tega postavljajo skladbe v napačen kontekst. To je bilo očitno med kampanjo aktualnega predsednika Združenih držav, ko so mu avtorji kar po tekočem traku prepovedovali uporabo njihovih skladb za promocijske namene. To seveda ni nič novega, morda je bila še bolj nerodna situacija, ko jekot aktualni predsednik uporabljal skladboBorn in the USA, ki jo je razumel kot poskočno patriotsko skladbo.V resnici pesem ne izraža nacionalnega ponosa, temveč nas sooča s praznino ameriških sanj. Opisuje vojne veterane, ki se vračajo v domovino, kjer je strašanski razkorak med bogatimi in revnimi, z delavci pa pometajo, kot da so ničvredneži. Gre za kritiko republikanske politike, refren pa je mišljen ironično. Prav skladbo Born in the USA uvrščajo v sam vrh narobe interpretiranih skladb. Ne nazadnje tudi sama podoba na ovitku enega najuspešnejših albumov vseh časov potrka na srce patriotom.Podobnih primerov je še veliko, na primer skladba Every breath you take, ki jo izvaja britanska skupina The Police. Pesem velja za eno najbolj priljubljenih ljubezenskih melodij vseh časov, plešejo jo mladoporočenci, ob njej se ljudje snubijo in podobno, ne da bi ji resnično prisluhnili. Potem bi ugotovili, da govori skladba o zalezovalcu bivše partnerice, ki bi po vseh pravilih moral končati v zaporu. Gre za skrajno morbiden komad s prikupno melodijo.je nedvomno uspelo sporočiti, kako zlahka se prikrije prava vsebina, četudi je vsem na očeh. Podobno velja tudi za skladbo The one I love skupine REM, ki jo na radijskih valovih naročajo zaljubljenci, ne da bi počakali na drugi verz skladbe, ki razkriva nekoliko drugačno sliko. Podobne ponesrečene izbire se dogajajo ves čas, tudi pri nas. Spomnimo se, kako so bile svojčas priljubljene skladbe z namigovanjem na seks ali spolne organe, ko je vsak drug avtor prepeval o bananah, pi pi pi ali ku ku ku.Neredko so skladbe z izrazito spolno vsebino končale tudi na seznamu otrok, v vrtcih lahko slišimo, kako otroci prepevajo, da so gasilci, ki najraje pogasijo svoje ljubice. (Gasilci smo, Don Juan). Podoben nesporazum je bil pri interpretaciji skladbe Bela simfonija skupine Lačni Franz, ki je z veliko ironije govorila o slovenski obsedenosti s smučarji, istočasno pa so jo smučarji in smučarski navdušenci vzeli za svojo himno.Zanimivo je tudi nedavno razkritje, ki je za skladbo Balkan razkril, da ne poje o regiji, temveč o spolovilu, ko zapoje ponarodele besede: »Balkane, Balkane moj, budi mi silan i dobro mi stoj.«