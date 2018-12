Najstniška ljubimka Woodyja Allena navdihnila njegov film Manhattan

"Ko smo bili vsi trije skupaj, smo se zabavali. Uživali smo v trenutku. Mia je bila lepa in ljubka, Woody šarmanten in očarljiv, sama pa sem bila seksi in vse bolj podkovana v tej igri. Šele ko je bilo vsega konec, sem spoznala, da je bilo to v resnici precej sprevrženo in da sem bila komaj kaj več od igračke."

Lepa, blond – in trčila je ob svojega idola

Razgleda z njegovega luksuznega stanovanja na Manhattnu, ki se je odpiral na Centralni park, nikoli niti videla ni – čeprav je bila, tako ocenjuje, pri njem najmanj stokrat.

Posteljni trojčki

Na Mio Farrow je bila spočetka ljubosumna. FOTO: GULLIVER/ COVER IMAGES

Mia je bila lepa in ljubka

Bila je seksi, mlada, odprtega duha, nič je ni šokiralo.

Eden njegovih kronskih draguljev, ki si je utrl pot tudi v Ameriški nacionalni filmski register, pa je film Manhattan, ki jeprinesel oskarjevsko nominacijo, Allenu pa nominacijo za najboljši scenarij. A romantična komedija o 42-letnem ločencu, ki se zaplete s komaj 17-letno šolarko, ni (le) plod Allenove bujne domišljije, ampak raje skoraj filmarjevo resnično življenje. »Bila sem dovolj čedna in pametna, nisem obsojala, bila sem diskretna in nič me ni šokiralo,« je v za zdaj še neobjavljenih spominih zapisala, ki se je s 16 leti zapletla v osemletno ljubezensko afero s tedaj 41-letnim režiserjem. Leta 1976, tri leta preden je velikanski kos svoje romance z Woodyjem videla na velikem platnu v filmu Manhattan.Bila je lepa, mlada, blond, nadobudna mlada igralka, ko je trčila ob svojega idola in je le nekaj tednov po usodnem srečanju v restavraciji postala njegova ljubica. Po starosti je nikoli ni vprašal, vedel pa vseeno, da še vedno obiskuje srednjo šolo in živi pri starših. »Imela sva dve nenapisani pravili – nikoli ne bova govorila o njegovem delu in vselej se bova srečala le pri njem doma,« kar je pripisala njegovemu zvezdniškemu statusu in nuji po zasebnosti. Da razgleda z njegovega luksuznega stanovanja na Manhattnu, ki se je odpiral na Centralni park, nikoli niti videla ni – čeprav je bila, tako ocenjuje, pri njem najmanj stokrat. »Zavese so bile vselej spuščene. A čeprav je bil razgled verjetno spektakularen, ne nazadnje nisem k njemu prihajala zaradi tega.«Od njunega prvega zmenka je bil Woody tisti, ki je narekoval pot in pogoje njunega razmerja, a je Babi kljub elementom nadzora in utesnjenosti v njunem odnosu videla tudi izpolnitev mladostnih sanj. Kovala ga je tako visoko v zvezde, da je ni zmotilo niti, ko je po kakšnem letu začel na njune skrivne zmenke voditi druga mlada dekleta, s katerimi so se vdajali posteljnim trojčkom. A če je na to gledala kot na zanimive izkušnje in eksperimentiranje, jo je pošteno stisnilo pri srcu, ko ji je po štirih letih ljubimkanja žareče dejal, da jo želi seznaniti s svojim novim dekletom, z. »Postalo mi je slabo. Nisem želela biti tam, a sem vedela, da bo razmerja, če odkorakam, konec. Danes vem, da bi morala storiti natanko to, a nisem zbrala poguma. Le obsedela sem, poskušala oceniti položaj, poskušala razumeti, čemu naju želi seznaniti.« Ob čemer Engelhardtova nadaljuje, da ji je po začetnem navalu ljubosumja, sploh ker je do tedaj naivno verjela, da Woody nanjo gleda kot na svoje dekle in da v njegovem srcu zaseda posebno mesto, Mia postala všeč. Povezali sta se ob kajenju marihuane in skupni naklonjenosti do živali, ki sta jo odkrili po peščici posteljnih trojčkov v sledečih tednih.»Ko smo bili vsi trije skupaj, smo se zabavali. Uživali smo v trenutku. Mia je bila lepa in ljubka, Woody šarmanten in očarljiv, sama pa sem bila seksi in vse bolj podkovana v tej igri. Šele ko je bilo vsega konec, sem spoznala, da je bilo to v resnici precej sprevrženo in da sem bila komaj kaj več od igračke.« Čeprav ni bila le ona tista, ki jo je imel Woody pod svojo oblastjo. »Imela sem občutek, da tudi Mia počne vse to le, da mu ustreže.«Woodyju je bila všeč tudi, ker je nič ni šokiralo. Pa vendar je osuplo gledala film Manhattan – tega je filmar spisal in posnel za časa njunega razmerja –, ko je ta aprila 1979 prišel v kinematografe. Vse preveč vzporednic je našla med seboj in mlado Tracy, ki se v filmu spusti v razmerje z desetletja starejšim moški. V njem se prepovedana ljubimca dobivata v tisti restavraciji, v kateri je sama prvič spoznala režiserja. Tudi Tracy pri svojem skrivnem ljubimcu ni smela prenočiti.»Drugače je bilo le to, da je mene vsako noč domov odpeljal Woodyjev voznik.« In ko je vnebovpijoče podobnosti izpostavila, ji je Allen zgolj odvrnil, da si je tudi mislil, da bo to opazila. In ušlo ji ni niti, da je bila Tracy za starejšega ljubimca le igračka, le bežna avantura. »Ves film sem prejokala, počasi se mi je začel jasniti tudi moj položaj.«