Naj živi ljubezen, sporoča Goran Karan

Klapa Rišpet

Goran Karan se spektakla že zelo veseli. FOTO: Jure Eržen

Od poletja se je težko posloviti, a letos bodo za to, da bo ta prijetni letni čas še nekaj časa ostal pri nas, poskrbele vrhunske dalmatinske klape, ki bodo v ljubljanskih Stožicah v petek poskrbele za pravi spektakel. Melodije Mediterana in spomine na tople poletne noči bodo obudile klape Šufit, Rišpet, Maslina in Cambi, ki se jim bo na odru pridružil, posebni gostje pa bodo štirje tenorji oziroma Četiri tenora.Koncerta se veselijo tako nastopajoči kot ljubitelji dalmatinskega melosa, saj je že skoraj razprodan. Eden izmed najbolj priljubljenih hrvaških izvajalcev Goran Karan je ob bližajočem se spektaklu zagotovil, da ima pripravljenega nekaj posebnega, kaj, pa ni želel razkriti.»Pridite in zgodilo se bo nekaj posebnega,« skrivnostno dodaja. Ni pa skrival navdušenja nad vnovičnim nastopom v Sloveniji. »Za to, kar si mislim o slovenski publiki in kar ji želim sporočiti, so dovolj tri besede iz zaključne pesmi muzikala Naša bila štorija – naj živi ljubezen,« je dejal Goran Karan in poudaril, da mu je še v posebno čast, da bo nastopil v dvorani Stožice pred tako veliko množico, sploh v Sloveniji, saj je ljubezen med našo domovino in Dalmacijo iskrena in traja že desetletja.»Mi s svojimi pesmimi budimo spomine na najlepši del nekdaj enotnega prostora – na dneve, preživete v Dalmaciji, na prijateljstva, ki so se tam stkala, na naravne lepote in predvsem na ljubezni, ki smo jih doživeli v tistih trenutkih,« še dodaja Karan.