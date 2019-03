Na dan žena bodo smučali in peli

Franci Podbrežnik iz Happy banda je vselej med najboljšimi.

Tudi pevka Irena Vrčkovnik se odlično znajde med količki.

Lani na Golteh se ni samo smučalo, temveč tudi pelo in igralo. Fotografije: FB

marca bo veleslalom slovenskih glasbenikov.

Po več kot dvajsetih letih gostovanja veleslaloma slovenskih glasbenikov v Kranjski Gori, na Golteh, Rogli ter Mariborskem Pohorju se bo vesela družba glasbenikov smučarjev letos znova zbrala v Kranjski Gori.Veleslalom glasbenikov in druženje na snegu sta vedno lepo uspela in požela tudi nemalo medijske pozornosti in nič drugače verjetno ne bo letos, ko bodo smučali, tekmovali, glasno navijali, pa tudi zapeli in zaigrali. Vse to se bo dogajalo v petek, 8. marca, na dan žena.Zanimivo je, da se na smučeh vselej družijo tako rockerji, pop in zabavni glasbeniki, kot tudi tisti iz vrst narodno-zabavnih ansamblov, zato je dogodek vselej nekaj posebnega in zanimiv za širšo javnost.Letos bo na ta dan, ob 21. uri zvečer, Rock'n'roll koncert za Grubo, v spomin na nekdanjega vrhunskega smučarja, ki je umrl v prometni nesreči. Gostje bodo King foo,(Big Foot Mama),(Šank rock),(Rok’n’Band) in drugi.Glasbeniki smučarji se bodo zbrali že ob 15. uri, ob 19. uri pa se preizkusili med veleslalomskimi količki na nočnem smučišču Kekec. Veleslalom glasbenikov v Kranjski Gori bo tudi kvalifikacijski za svetovno smučarsko prvenstvo glasbenikov, ki bo 6. aprila v Schladmingu. Tega se vsako leto udeleži več kot 150 smučarjev. »In prepričani smo, da bodo naši glasbeniki tudi letos na svetovnem prvenstvu zelo uspešni.Tako kot so že bili v preteklih letihin Matjaž Jelen iz skupine Šank rock,iz skupine Happy band,iz Ansambla Veseli Begunjčani,iz Ansambla Zarja,, član skupine Čudežna polja,in še bi našli koga,« pravi, dolgoletni soorganizator prireditve.Prej našteti se skorajda tradicionalno udeležujejo tekme vsako leto, zato bodo mnogi verjetno tudi letos prišli v Kranjsko Goro, kjer bo že popoldne izvedena dobrodelna veleslalomska tekma, imenovana 4. Grubelnikov memorial, v spomin na Draga Grubelnika.Na njej bodo sodelovali tudi svetovna smučarska imena, VIP-gostje ter glasbeniki zabavne in narodno-zabavne glasbe. Vsa zbrana sredstva od startnin in donacij bodo namenili v sklad za pomoči potrebne. Letos bodo zbrani denar namenili družini očeta samohranilca z dvema otrokoma iz Slovenske Bistrice, ki nujno potrebuje novo streho nad glavo.Lani, denimo, so denar namenili sedemčlanski družini iz Radelj ob Dravi. V Kranjski Gori se torej obeta zanimiv smučarsko-glasbeni dogodek, ki bo hkrati uvod v tekmovalni del 58. pokala Vitranc.