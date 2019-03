Med pevce zaradi bivše punce

Letošnja pomlad bo po napovedih promotorjev na slovenski sceni za ženske poslušalke vroča. V ospredje namreč prihaja Jay Bolk oziroma Anže Turk, ki ga označujejo kar za največjo popestritev slovenske glasbene scene v zadnjem času. Pravijo, da ima glas, stas, talent in karizmo. In povrhu je tudi multiinstrumentalist.



V glasbi sicer ni začetnik, še manj neznanec, a je vendarle v nekem smislu novinec. Čeprav je pisal skladbe za druge izvajalce, na sceno sedaj stopa kot solist. »Pesem Ne zapuščaj me sem napisal pred slabim letom za prav posebno priložnost. Posvetil sem jo nekdanji punci in je avtobiografska. Nisem imel v načrtu, da bom to pesem, ki je sicer v španskih ritmih, uradno izdal, vendar sem se odločil, da razkrijem, da se v vsaki slabi stvari najde tudi kaj dobrega in da po dežju vedno posije sonce,« pravi o izidu pesmi. Besedilo je napisal v dveh urah, saj so emocije kar vrele iz njega. »Vsa svoja čustva sem izlil na papir. Priznati moram, da je bilo v prvi verziji pesmi napisanih veliko več kitic. Za objavljeno verzijo smo izbrali le najbolj posplošene in tiste, ki so primerne za širšo javnost, saj je bila sprva pesem preveč osebna,« se v smehu namuzne glasbenik. V spotu so nastopili fantje in dekleta s tekmovanja za World Top Model.



Dvajsetletni Postojnčan je sicer končal nižjo glasbeno šolo klavirja, njegova glasbena strast pa so bobni. Bobnal je v več skupinah, marsikdo se ga utegne spomniti iz skupine Atomik Harmonik. Prav tako je vse bolj iskani DJ.