Disney je začel objavljati krajše videonapovednike težko pričakovanega nadaljevanja enega najuspešnejših filmov za otroke − Mary Poppins. Prvi kratki pogled v produkcijo filma Mary Poppins se vrača smo dočakali že marca, vendar je nedavno objavljeni filmček veliko izdatnejši. V glavni vlogi bo nastopila odlična Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda bo nastopil kot skrbnik uličnih luči Jack, Ben Whishaw in Emily Mortimer pa bosta zaigrala odrasla Banksova otroka, Michaela in Jane. Napovednik se začne prav z njima, kako brskata po svojih starih igračah, med njimi je zmaj, ki ga pozneje spušča Michaelov sin George (Joel Dawson). Medtem ko ga spuščata, se nenadoma med oblaki pojavi Mary Poppins. Ta je prišla, da bi ponovno skrbela za Banksove otroke, vendar ne zgolj na Michaela in Jane, temveč tudi za Georgea in njegovo sestro Annabel (Pixie Davies). Družina Banks se je znašla v težkih časih, grozi jim, da bodo izgubili dom, medtem ko otroka očitno pogrešata svojo mamo, ki je verjetno umrla.



Režiser Rob Marshall je razkril, da je bila Bluntova edina igralka, na katero je pomislil, ko je iskal novo Mary Poppins. To je prvotno upodobila Julie Andrews davnega leta 1964. V novem filmu se bo kar trlo zvezdnikov: Meryl Streep, Colin Firth, Julie Walters, Angela Lansbury in celo član prvotne igralske zasedbe Dick Van Dyke. Film bodo premierno predvajali v sredo, 19. decembra, sredi praznične mrzlice, ko bodo na velika planta prišle številne težko pričakovane produkcije, kot so novi Spiderman, Aquaman, Bumblebee, pa tudi novi Sherlock Holmes. Sicer pa je bila zgodba o Mary Poppins bila pred leti že obujena v filmu Saving Mr. Banks, v katerem Tom Hanks upodablja Walta Disneyja, ki poskuša avtorico P. L. Travers (Emma Thompson) prepričati, da mu preda pravice za snemanje filma po njenem liku Mary Poppins.