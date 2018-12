Magnifico zažgal Stožice

Magnifico v elementu Fotografije: Mediaspeed.net

Napolnil je dvorano.

Njegov zaščitni znak je edinstvena zmes latina, reggaeja in surf rocka, s plesnimi ritmi in elementi balkanskega etno zvoka.

Robert Pešut, bolje poznan po psevdonimu, je tudi letos na božični dan pripravil koncert in znova napolnil ljubljanske Stožice. Za samostojno kariero se je odločil leta 1993 in takrat si je tudi nadel estradno ime, po katerem ga poznamo še danes.Sin Belokranjke in srbskega očeta je skozi svojo zanimivo kariero razvil prav poseben stil, ki se je pri Slovencih dobro prijel. Njegov zaščitni znak je edinstvena zmes latina, reggaeja in surf rocka, s plesnimi ritmi in elementi balkanskega etno zvoka.Že njegov imidž balkanskega pozerja kaže, da Robert definitivno ni običajen glasbenik. Vedno je iskal nove načine provokacije, in kot posledica tega je nastala tudi vsem dobro znana pesem Samo ljubezen za slovenski transvestitski trio Sestre. Pesem je postala velika uspešnica v Sloveniji, veliko odobravanja je požela tudi pri glasbenem občinstvu Eurosonga. No, to pa še zdaleč ni bil njegov edini hit, ki ga je ustvaril. Silvia, Gospod, težko sem ponižen, In ko enkrat bom umrl, Halo, gospodična in še mnoge druge komade njegovo številno občinstvo zna na pamet.Kot kaže, je Magnifico s svojo glasbo prepričal tudi resnega voditelja, ki je na tak prazničen dan zapustil udobje toplega doma ter se udeležil koncerta v Stožicah. V objektiv pa smo ujeli še enega voditelja, gre za voditelja priljubljene oddaje Vikend paket. Slednji, ki je poleg tipičnih brkov poznan kot navihan in zabaven možakar, je pred kratkim postal očka.