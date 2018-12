Magnifico prvič z dvema

Redna gosta na njegovih koncertih sta mama Ivana in oče Svetislav, mednju pa se je stisnil še brat Aleksander alias Schatzi, njegov nepogrešljivi producent in bobnar. FOTO: Marko Delbelo Ocepek

Še nobenemu slovenskemu glasbeniku ni uspelo polepšati toliko božičev s svojo glasbo kot prav. S fanti iz spremljevalne skupine in prvič tudi z dvema postavnima deklinama, poimenoval ju jeinje navdušil več kot 10.000-glavo množico.Ta je skoraj do zadnjega kotička zapolnila Stožice in neizmerno uživala ob prepevanju uspešnic tega edinstvenega Šiškarja. Na kupu se je zbrala vsa njegova družina, mama in oče, žena Barbara in sin Peter, ki z glasbenim projektom Brudaz že samozavestno stopa po glasbenih stopinjah svojega slavnega fotra. Po drugi zaporedni evforiji v ljubljanski areni je Magnifica doletela še ena čast, saj so ga za silvestrovanje povabili v središče Novega Sada, kjer bo za vrtoglavi honorar pospremil prebivalce tega veličastnega srbskega mesta v 2019. S tem bo postal tudi najbolje plačani slovenski glasbenik, ki nastopa na najdaljšo noč v letu, s čimer je postavil še en mejnik v svoji neprekosljivi karieri.