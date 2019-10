Legendarno Tamaro posnel v prekmurščini

Megauspešnica Tamara je Novkovića še v obdobju Jugoslavije izstrelila med zvezde.

Prekmurski glasbenikpravi, da je njegov največji vzornik oče, sicer član skupine Langa, a na glasbeni sceni tako doma kot v tujini ima tudi druge vzornike. Med njimi je hrvaški glasbenik, zato ni naključje, da se je Miško odločil posneti priredbo ene njegovih najbolj znanih skladb, Tamara.Legendarna pesem je nastala pred davnimi leti, med njegovimi skladbami je še vedno ena najbolj priljubljenih. Prav zato se je Miško odločil posneti svojo različico. Štiriindvajsetletni Kontrec je vesel, da ga pri njegovem udejstvovanju podpira oče; ko mu je omenil, da bi se lotil priredbe, ga je takoj podprl, še posebno zato, ker jo je Miško posnel v prekmurščini.»Skladba je zaradi tega malce drugačna, a še vedno takoj razpoznavna. Zelo zanimivi so tudi prvi odzivi; tisti, ki so jo slišali, pravijo, da je nenavadna, da pa je kljub drugemu jeziku in popolnoma drugemu narečju takoj jasno, za katero pesem gre,« pravi Miško.Zanima ga, kakšna se bo zdela Novkoviću, če jo bo slišal. Kot rečeno, je Novković eden tistih glasbenikov, ki so Miškov vzor, zato bi bil vesel njegovega komentarja. »Videl sem ga že na nastopu, nisva pa se še srečala. Zelo vesel bi bil, če bi kdaj nastopila na isti prireditvi, se srečala in poklepetala. Radoveden sem, kakšen je zasebno,« doda mladi Kontrec, ki z očetom pripravlja nov projekt, a sta še precej na začetku.