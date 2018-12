Kdo sta Magnificovi Cici in Mici?

Magnificova Mici je Saša Zamernik, Cici pa Tjaša Hrovat.

1. decembra je praznoval 53. rojstni dan.

Na božični večer bodo ljubitelji dobre glasbe zagotovo zbrani v ljubljanski dvorani Stožice, kjer bo pevec, širši javnosti bolj znan kot, pripravil enega svojih velikih koncertov, kjer bodo oboževalci lahko plesali na njegove največje hite Tivoli, Cici Mici, In ko enkrat bom umrl, Silvija, Hir aj kam, hir aj go, Kuku Lele in mnoge druge.Na prvi decembrski dan je praznoval rojstni dan, le dan prej pa smo ga lahko videli v narodno-zabavni oddaji Slovenski pozdrav v najbolj gledanem času na prvem programu Televizije Slovenija. Čeprav smo Magnifica vajeni s kitaro, njegovi moški člani benda pa običajno niso v prvem planu, sta tokrat izstopali dekletiin, in to v dirndlih. Gre za znani pevki iz vrst narodno-zabavne glasbein, ki ju je Magnifico povabil k sodelovanju. Kot nam je zaupala simpatična Saša, ju je Magnifico izbral, ker se mu zdi, da imajo narodno-zabavne pevke ogromno odrskih izkušenj. »In da znamo ravno me nositi dirndle. Zato se je odločil, da bo v svoj bend povabil pevki z narodno-zabavne scene. Pa tudi zato, ker imamo me povsem drugačen nastavek petja, kakršnega potrebuje. In še, da smo vajene peti v tercah,« nam pove Saša, ki je Magnificova Mici, Cici pa je Tjaša Hrovat, ki je nekoč pela v narodno-zabavnem Ansamblu Jureta Zajca, kot gostja tudi z Ognjenimi muzikanti, zdaj pa s svojimpojeta v muziklih in duetu, po večini na poročnih slovesnostih. Saša je sodelovanja z znanimi glasbeniki vajena. Resda je to zanjo prvo sodelovanje z Magnificom, kar si šteje v čast, a kot back vokalistko jo lahko slišimo tudi v dveh skladbahna njegovem najnovejšem albumu. Prav tako veliko poje na maturantskih plesih po Sloveniji zin Mojstri. Od nedavnega je članica ansambla Vražji muzikanti.​No, Magnifica je v oddaji Slovenski pozdrav dodobra obdelalain mu povedala, da je zanjo vedno bil in bo pršutek. Ker je njegov priimek Pešut. Sicer pa Magnificu nikoli ni bila tuja narodno-zabavna glasba, morda tudi zato, ker je njegova teta ena najbolj znanih in uspešnih tekstopisk, ki je v zakladnico narodno-zabavne glasbe prispevala že številna lepa besedila. Med drugim za