Kate Beckinsale izvisela kot Čudežna ženska

Odlična Gal Gadot

Čudežna ženska je vloga, ki te zaznamuje za vse življenje.

Lynda Carter je bila prva Čudežna ženska. FOTO: Warner Bros

Angleška igralkaje v svoji bogati filmski karieri upodobila že marsikateri nenavadni lik, poznamo jo tudi kot kanibalsko dedinjo, morilsko detektivko in v usnje oblečeno vampirko. Nedavno pa je 45-letna rjavolaska razkrila, da je bila v ožjem izboru igralk za vlogo Čudežne ženske (Wonder Woman). Glede na njene dolgoletne izkušnje z akcijskimi filmi bi se nedvomno odlično odrezala kot amazonska princesa Diane Prince, a so na koncu izbrali prečudovito izraelsko igralko. »Ja, res se je govorilo o tem, a od tega je preteklo že veliko časa, vpleten je bil še,« se spominja Kate.Silver je ameriški producent megauspešnic Golo orožje, Matrica in Predator. Pred časom je nameraval posneti svojo različico Čudežne ženske, vendar je Kate prepričana, da bi bil to polom. »To bi bil grozen film, če ocenjujem po scenariju, ki sem ga prebrala.« Dodala je, da je vesela, da je deset let pozneje nastal pravi scenarij, ki je prišel v roke pravi režiserki,, ter seveda 33-letni Gal, ki je nekdanja vojakinja in miss Izraela. »Gal je posnela čudovit film,« je prepričana Kate. Prinesel je 683 milijonov evrov dobička, novembra 2019 pa se bo na velikih zaslonih pojavil drugi del z naslovom Čudežna ženska 1984, pri katerem ponovno sodelujeta Jenkins in Gal.Kate si je pred časom vzela premor, da se je lahko v celoti posvetila hčerki, ki jo ima z 49-letnim britanskim igralcem. Tudi 19-letna letna hči se že spogleduje s filmskim svetom, med drugim je sinhronizirala mlado Selen v Podzemlju. Kate se za filme odloča glede na scenarij in režiserja, še posebno če gre za nizkoproračunske produkcije. »Posnela sem neodvisne filme in bilo je čudovito. Snemala sem tudi kolosalne filme, na katerih je bilo grozno delati.«Prvotna Čudežna ženska je bila, ki jo je upodabljala v televizijski nadaljevanki med letoma 1975 in 1979. Danes 67-letna Lynda je pozneje imela tudi uspešno pevsko kariero, a jo je vloga Čudežne ženske za vedno zaznamovala: »Treba je biti pripravljen. Ko si enkrat Čudežna ženska, si Čudežna ženska vse življenje. Tega si ne želijo vsi.«