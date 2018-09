Kam gre ta čas? Minilo je 30 let od njihovega prvega nastopa

Enajstega novembra letos, na Martinovo nedeljo, bo minilo natanko 30 let od prvega nastopa legendarne skupine Čuki. Od tistega prvega nastopa v majhni vaški gostilni blizu Vrhnike se je seveda zgodilo veliko stvari in nastala je glasbena zgodba, ki je na slovenski sceni pustila velik pečat. Čuki so postali ena najbolj uspešnih glasbenih zasedb v Sloveniji, osvojili vse generacije poslušalcev, nanizali na desetine hitov in že kar ponarodelih pesmi.



So sinonim za najboljše videospote, najboljše zabave za staro in mlado, z njimi so odraščale mnoge generacije tako poslušalcev kot glasbenikov. Letos, ko mineva 30 let njihove uspešne zgodbe, bodo fantje 11. novembra v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma priredili veliki jubilejni koncert s številnimi gosti in glasbenimi prijatelji. Priprave seveda že intenzivno potekajo, prvič pa je novico o koncertu objavil vodja skupine Jože Potrebuješ 10.000 kilometrov južno od Slovenije, na Rtu dobrega upanja v Republiki Južni Afriki.