Kalili so se v zboru

Kalijo se počasi

FOTO: facebook

V Podnanosu, kjer je potekal predizbor za vurberški festival, kamor so se tudi uvrstili. FOTO: facebook

Na letošnjih festivalih se med debitanti pojavlja tudi malce nenavadno ime ansambla Pvaninski abuhi (planinski orli). Štirje fantje, in sicerin, so doma iz različnih krajev okoli Uršlje gore, ki so se spoznali in skupaj peli že v mariborskem akademskem pevskem zboru.Pred petimi leti so se prvič skupaj zbrali na praznovanju abrahama, še isto leto pa ustanovili ansambel. Seveda so imeli največ težav z izbiro imena, ker pa so veliko letali naokoli, podobno kot letajo orli v planinah, in ker so doma iz krajev okoli Uršlje gore, so si nadeli tipično koroško ime Pvaninski abuhi. Letos so se že predstavili na dveh festivalih. V Škofji Loki na večeru viž v narečju s skladbo Bi dvabart poštudiru, za katero je besedilo v koroškem narečju spisala, avtor glasbe in priredbe pa je bil, član Vražjih muzikantov.Na vurberškem festivalu pa so se predstavili s skladbo V naročju topline, za katero je glasbo napisal, besedilo pa prav tako Mojca Šipek, priredbo je ustvaril Luka Krof. Dokaz, da njihovo fantovsko petje zveni ubrano, je tudi to, da so jih Modrijani izbrali v šopek finalistov, za katere prav zdaj poteka glasovanje, in če bodo izbrani, bodo lahko nastopili na letošnji Noči Modrijanov kot perspektiven mlad ansambel. Kakor koli, vse kaže, da bo prav letošnje leto tisto, ki si ga bodo Pvaninski abuhi zapomnili, saj se jim veliko dogaja.Fantje preigravajo narodno-zabavno glasbo pa tudi zabavno. Čeprav sodelujejo s preizkušenimi avtorji, pa je avtor večine njihovih skladb harmonikar Rožle, nekaj jih je napisal tudi kitarist Miha. Poleg tekstopiske Mojce, ki je zanje ena najperspektivnejših mladih pesnic pri nas, je nekaj besedil zanje napisala tudiIn kakšni so njihovi načrti? Rasti organsko, zatrjujejo fantje v en glas. Nato pojasnijo: „Nobena stvar, ki naj bi se naredila kakovostno, ni zrasla čez noč. In tako bomo počasi rasli tudi mi. Upamo, da bomo kmalu imeli dovolj skladb za prvi album, ko jih bomo posneli in bo ta izšel, pa bomo pripravili tudi promocijski koncert. Zelo verjetno se bo to zgodilo prihodnje leto, saj smo letos kar precej zasedeni z nastopi,” nam povedo fantje, ki morajo najti čas tudi za snemanje videospotov, saj brez tega danes ne gre. Kondicijo bodo vzdrževali tudi na vajah med tednom.