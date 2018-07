Jubilej Denisa Novata na Bonifiki

V monaški reprezentanci Star Team bo tudi nekdanji vrhunski italijanski kolesar Claudio Chiapucci - El Diablo, ki ga je Denis navdušil s svojo harmoniko.

Del denarja od prodanih vstopnic bo namenjen fundaciji Stars for the Children, ki jo je ustanovil monaški princ Albert, del pa projektu Botrstvo.

Priznani harmonikariz vasi Krmenka pri Trstu, absolutni svetovni prvak v igranju na diatonično harmoniko, letos praznuje 30 let druženja s tem inštrumentom. S harmoniko razveseljuje poslušalce tako doma kot tudi po svetu, saj je že gostoval v številnih državah od ZDA do Dubaja. To je tudi priložnost za druženje s številnimi znanimi tujimi zvezdniki, pa ne le iz sveta glasbe, temveč tudi športa. Med drugim je meh harmonike že raztegnil pred samim papežemNič nenavadnega torej, da si je praznovanje jubileja zastavil precej zvezdniško. Prvo julijsko soboto bo na stadionu Bonifika v Kopru priredil poseben nogometni spektakel, na katerem bodo namesto profesionalnih nogometašev drese oblekli znani glasbeniki, športniki in drugi predstavniki slovenske in svetovne estrade. »Na zelenici se bosta pomerila reprezentanca estradnikov Slovenije in Star Team Monaco, dogodek pa bo imel tudi dobrodelno noto, saj bo del denarja od prodanih vstopnic namenjen fundaciji Stars for the Children, ki jo je ustanovil monaški princ, del projektu Botrstvo, Zveza prijateljev mladine Ljubljana-Moste pa bo nekaj otrokom in njihovim družinskim članom omogočila ogled tekme,« je povedal Novato.Razkril je, da bodo v ekipi Star Team Monaco žogo brcali, znani italijanski smučar in avtomobilski dirkač, pa, nekdanji nogometaš Internazionale Milano FC, avtomobilski dirkač, nekdanji italijanski smučar, pa tudi naš nekdanji smučarski as, manjkal ne bo niti upokojeni brazilski nogometaš. V slovenski ekipi bodo čuk, pevci, pa tudi pevec Ansambla Saša Avsenikain mnogi drugi.Dobrodelna nogometna tekma ne bo zgolj športni dogodek, temveč tudi priložnost za praznovanje 30-letnega glasbenega ustvarjanja Novata, ki že vrsto let tesno sodeluje s fundacijo Stars for the Children. Zanjo je tako že večkrat poprijel za svojo harmoniko in na njej pokazal številne veščine, na nastopih po vsem svetu pa srečal mnogo znanih ljudi in jih navdušil s svojo virtuoznostjo. »Toda Slovenija ima v mojem srcu posebno mesto, zato se mi zdi prav, da to obletnico proslavim prav na slovenskih tleh. Koper sem izbral zato, ker je Bonifika odlično prizorišče za tovrstne dogodke, pa tudi županje bil pripravljen podpreti ta dobrodelni projekt,« še pove Novato. Goste iz Monaka bo po končanem nogometnem druženju odpeljal v Portorož, da bodo lahko spoznali in okusili čare celotne slovenske obale.