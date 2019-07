Jeseni bodo peli podoknice

Če bi radi peli podoknice, se prijavite, časa imate do 20. avgusta.

Čeprav urednik oddaje Slovenski pozdravpa tudi voditelja in soustvarjalcainta čas uživajo v počitniških dneh, vseeno intenzivno potekajo priprave na novo sezono oddaj Slovenski pozdrav.Ekipa se vrača v Begunje, v gostilno Pri Jožovcu, kjer bodo v novi sezoni dobili priložnost tisti, ki si upajo. Upajo in znajo peti podoknice. Takšne, kot so jih nekoč peli fantje na vasi pod okni deklet.V ta namen bodo v Begunjah postavili tudi nekoliko drugačno sceno, in sicer tako z balkonom, pod katerim bodo lahko posamezni pevci, skupine ali člani ansamblov peli dekletu. Ustvarjalci oddaje si želijo, da vsega nastopajoči vendarle ne bi vzeli preveč zares, da bi bila oddaja čim bolj zabavna. Ne nazadnje vsak ni primeren za petje podoknic.Sploh pa ni nujno, da bi se prijavili samo narodno-zabavni izvajalci. Tudi kakšni Kvatropirci, denimo, bi bili zanimivi. Med tistimi, ki bi bili verjetno kos takšni nalogi, bi bili po mnenju mnogih Murni, ki so ravno prav šaljivi in živijo v kmečkem okolju, kjer so se nekoč še pele podoknice.Vse nastopajoče bo ocenjevala tričlanska komisija, ki bo znala pretehtati, katera podoknica bi utegnila prepričati poslušalce in gledalce in bi na koncu lahko postala zmagovalna. Vsi, ki imate idejo in glas, da bi jo zapeli, do 20. avgusta je čas, da se prijavite na TV Slovenija, za oddajo Slovenski pozdrav.