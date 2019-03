James Bond naj ostane moški in bel

Ralph Fiennes je rekel bobu bob. FOTO: Guliver/cover Images

Hoagy je bil navdih za Bonda. FOTO: Guliver/Getty images

Aktualni Bond Daniel Craig FOTO: Guliver/cover Images

007

za zdaj ostaja Daniel Craig.

Ian Fleming je Jamesa Bonda zgradil na pevcu Hoagyju Carmichaelu.

Igralecje dvignil veliko prahu, ko je izjavil, da bi moral James Bond ostati takšen, kot ga je napisal avtor. Po njegovem ne bi bilo prav, če bi ga igrala ženska ali temnopolti igralec.Dodal je, da bi morali temnopolti igralci dobiti svoj akcijski film, v katerem bi lahko pokazali svoje talente, a v franšizi Bond za njih ni prostora. »Rad bi videl, kako bi se uveljavljen temnopolti igralec znašel v liku, kot je Bond, toda ne v tej franšizi.« Zanimivo pa je, da je 56-letni Fiennes prevzel (žensko) vlogo M od igralkepo filmu o 23. filmu Bondu Skyfall.Njegov komentar je močno odmeval in prejel veliko več pozitivnih odzivov kot negativnih. Videti je bilo, da so producenti pogovor o tem, kdo bo naslednji Bond, sprožili vedno, ko so potrebovali medijsko pozornost. Ralph se trenutno pripravlja na snemanje 25. filma o Jamesu Bondu z delovnim naslovom Shatterhand.Ralphovo stališče je podprl tudi, urednik revije James Bond 007: »V celoti se strinjam. Bonda prav tako ne bi smel igrati orientalski ali azijski igralec – tako kot belec ne bi smel igrati likov, kot so Šaka Zulu, Javaharlal Nehru ali Džingis Kan«.Leta 2017 je producentka filmov o Jamesu Bonduizjavila: »Ti filmi so odsev časa, vedno poskušamo biti na robu. Vse je mogoče, Bond je zdaj, z njim sem zelo zadovoljna, kdo ve, kaj bo prinesla prihodnost.«O tej temi je leta 2015 spregovoril tudi nekdanji Bond, sir: »Slišal sem, da so se ljudje pogovarjali o tem, da bi ženska igrala Bonda ali da bi bil Bond homoseksualec. A to ne bi bil Bond, razlog je preprost, Ian Fleming ga ni napisal takšnega. Ne gre za homofobijo ali rasizem, ampak za zvestobo liku.«V zadnjih letih so kot novega Bonda najpogosteje omenjali temnopoltega igralca, med kandidati zanj se je pojavljal tudi Ralph, o tem pa je povedal: »Pred leti je bila razprava, ali bi igral 007. Menim, da ne bi bil preveč dober, sem pa imel občutek, da bi zadevo speljal.« Fleming se je pri liku Jamesa Bonda zgledoval po ameriškem pevcu in igralcu