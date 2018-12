Irski celovečerec s podpisom Janeza Dovča

Katarina Čas je že stalnica svetovnih filmskih platen. FOTO: P. R.

Iz napovednika za film FOTO: F. M.

Sounds of Slovenia

Janez Dovč je umetniški vodja Agencije Celinka – ustvarjalnega polja, ki podpira možnosti za ustvarjanje, izvajanje in poslušanje glasbe. V projektu Sounds of Slovenia je pod njegovim umetniškim vodstvom zbranih 25 vrhunskih slovenskih glasbenikov in solistov, ki z modernimi aranžmaji slovenske ljudske glasbe skrbijo za promocijo Slovenije na večjih dogodkih v tujini.

Poleg že zdavnaj uveljavljene zvezde, ki je že nekaj časa stalnica tujih filmskih platen, se je v tujino podal tudi glasbenik, harmonikar in skladatelj. Te dni je namreč svojo pot začel irski celovečerni igrani film The Belly Of The Whale (Kitov trebuh).Avtor glasbe za omenjeni celovečerec je Janez Dovč. Pri snemanju so poleg njega sodelovali še izvrstni glasbenikiin Big Band Cerknica,za končno zvočno podobo albuma pa so poskrbeliJanez Dovč inSlednji je poskrbel tudi za oblikovanje zvoka celotnega filma. Isti dan, ko se je začela pot celovečerca, je izšel tudi album z glasbo. Ustvarjanje te je, kot pove Dovč, zelo zanimivo in ga zelo veseli. »Tako lahko dobro uporabim svojo glasbeno razgledanost, znanje več inštrumentov, uporabo sodobnih računalniških orodij in predvsem mrežo izvrstnih sodelavcev, studijskih glasbenikov, s katerimi smo izpeljali že mnoge projekte,« pravi.Gre sicer za črno komedijo, nastalo pri priznani dublinski filmski hiši Fastnet Films pod režijsko taktirko, dogaja pa sev majhnem mestu, v njej se prepleta več zgodb – o ozdravljenem alkoholiku, lokalnem politiku in lastniku igralnice, fantu, ki se vrne domov.