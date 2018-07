Hadžimanov presenetil štajersko prestolnico

Uspešen začetek reševanja tajskih dečkov, na varnem so štirje

BANGKOK – Na Tajskem se je začela reševalna akcija v jami ujetih dečkov in njihovega nogometnega trenerja. V prvem dnevu so rešili štiri, reševanje preostalih 8 in trenerja pa naj bi se nadaljevalo v ponedeljek. 12 dečkov in njihov trener so v jami na severu države ujeti že