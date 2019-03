Gospod ji je dal fin, nežen glas

Prva dama slovenskega jazza Mia Žnidarič FOTO: Matjaž Tavčar

16.

marca ji bomo lahko prisluhnili tudi v Siti Teatru.

Za čudovit glasbeni uvod v pomlad bo v SNG Maribor poskrbela prva dama slovenskega jazzaob spremljavi Big banda RTV Slovenija. To bo že njeno tretje glasbeno sodelovanje z Big bandom, ki so mu lahko kos le najbolj izkušene vrhunske pevke.»Obstajajo različne vrste jazz pevcev. V osnovi jih lahko razdelimo na dve kategoriji; pevci z Broadwaya imajo močne, globoke in hripave glasove, pravimo jim belters. Potem pa je kategorija, ki ji pripadam jaz. Gospod mi je dal fin, nežen glas (kot ga je imela), ki je v številnih situacijah odličen, še posebno na intimnih prizoriščih z mikrofonom. Kadar gre za koncerte z Big bandom, pa je to večji izziv, saj nimam naravno močnega glasu, ki bi lahko rezal skozi zaveso trobent, pozavn in saksofonov. Zaradi tega sem odvisna od dobrega aranžmaja, za primerne aranžmaje trobil poskrbi moj mož, tako da mi treba nenehno kričati čez glasbila,« nam je zaupala Mia.Mia Žnidarič je poročena z vrhunskim ameriškim skladateljem in pianistom, ki je tudi tokrat poskrbel za odlične aranžmaje. To je bil velik in zahteven projekt, saj mu je vzelo pol leta pisanja, zaradi česar bomo v Mariboru doživeli Mio in njeno glasbo v povsem novi preobleki.»Program bo pokrival mojo celotno kariero, od najzgodnejših uspešnic do poznejših hitov, vmes pa bo večina mojih najbolj priljubljenih skladb. Prav tako bomo predstavili več novih skladb z mojih zadnjih dveh zgoščenk Z dotikom in I like pie, I like cake. To pomeni, da se bo našla skladba za prav vsakega obiskovalca od veselih in poskočnih do melanholičnih balad. V zadnjem obdobju rada sestavljam program z močnim kontrastom. Zapela bom tudi veliko skladb s slovenskim besedilom, ki so ga napisali slavni pesniki, kot soin. Zapela bom tudi besedilo, ki ga je zame napisal že pokojni.«Ni dvoma, da bo prihajajoči koncert imel prav poseben naboj, saj ima Mia lepe spomine na življenje v Mariboru. Tam ima še vedno družino in vrsto prijateljev. »Spominjam se, da sem pela pod vsemi dravskimi mostovi, poslušala odmev in uživala v zvoku. To so zame zelo pomembni spomini. Prav tako sem rada obiskovala gledališče in si ogledovala predstave. Zato sem ponosna, da bom nastopila na odru SNG.« Koncert bo v Veliki dvorani v petek, 15. marca, ob 19.30.