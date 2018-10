Glasbeno-dokumentarni film o Petru Lovšinu

Od četrtka bo na sporedu lokalnih kinematografov.

Pero Lovšin velja za prvega pravega punkerja vzhodnega bloka.

Minuli petek je bila v Kinu Šiška v Ljubljani premiera dokumentarnega filma Pero Lovšin − Ti lahko. Predvajanja težko pričakovanega filma so se udeležili člani skupine Big Foot Mama in Prismojeni profesorji Bluesa,inštevilni drugi. V njem sledimo zgodbi, legendarnega punkerja, ki ga nekateri označujejo za prvo pravo punk zvezdo nekdanje vzhodne Evrope.Popelje nas skozi njegovo ustvarjalno kariero, a ne zgolj glasbeno, od uporniških 70. let, osamosvajanja Slovenije in demonstracij na Kongresnem trgu v Ljubljani do pravljičnega nastopa slovenske reprezentance na evropskem prvenstvu v nogometu, za katero je napisal himno, in današnjih dni, ko je uveljavljen solo izvajalec. »Kamera Lovšina spremlja med nastopi v majhnih slovenskih mestih, s Pankrti na Dunaju in na velikem odru Cankarjevega doma; z njim se zabavamo na rojstnodnevnih zabavah in doživljamo ustvarjanje zadnje plošče, z njim smo na poti in doma.Pero je anarhist, Janez Kranjski Janez, poje o tem, da gre Slovenija naprej, in o tem, da to ni več Slovenija. On lahko! On je na Dobri poti!« so o dokumentarcu zapisali producenti iz Sever&Sever. Film bomo lahko od četrtka gledali v kinematografih po vsej Sloveniji.