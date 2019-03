Glasbene turneje tudi po smrti

Turneja z njenim hologramom je prestavljena. FOTO: Guliver/getty Images

Hologram Roya Orbisona FOTO: Youtube

2011. je umrla Amy Winehouse.

Tehnologija močno vpliva na glasbeno industrijo. Številne inovacije so več kot dobrodošle, ustvarjanje glasbe je dostopno vsem, saj so cene glasbil in opreme močno padle, prav tako se je poenostavila uporaba. Hitrost računalniške obdelave omogoča obdelavo zvoka in sprotno popravljanje vokalov, tako da pevcem ni več treba skrbeti, ali bodo prepevali v tonu.Revolucijo je doživela tudi odrska prezentacija od luči do animacije. Že lep čas se razvija tehnologija hologramov, ko se na odru namesto glasbenikov pojavljajo računalniško generirani izvajalci. Tako smo bili priča glasbeni turneji, tehnologija hologramov močno vznemirja tudi zasedbo Abba, pred časom je bila spektakularno napovedana turneja hologramaProjekt močno podpira družina pokojne pevke – sredstva naj bi šla v dobrodelne namene. Ima pa zamisel tudi veliko nasprotnikov, ne nazadnje je minilo komaj dobrih sedem let od smrti genialne glasbenice, ki se je vdala alkoholizmu in zlorabi drog. Obujanje njenega lika na odru bi bilo neokusno in nespoštljivo. K sreči so turnejo znova prestavili, ker naj bi imeli tehnične težave.Promotorji si seveda manejo roke ob misli, da bi lahko organizirali glasbene turneje, ne da bi se morali ukvarjati z glasbeniki. Tehnologija bi lahko izvajalcem omogočila, da bi imeli koncerte istočasno na več prizoriščih ali da bi odigrali zgolj enega, drugo pa bi bili posnetki. Turneje hologramov so realnost glasbene industrije in bodo našle svoje občinstvo, se bo pa treba previdno odločati, koga bodo obujali, saj Amy v kaj takšnega zagotovo ne bi privolila.