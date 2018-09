FOTO: Za viže že lahko glasujete

49. festival narodno-zabavne glasbe bo na Ptuju.

Festivalski večer bo letos razdeljen na dva dela, tekmovalnega in revijalnega.

V PETEK, 31. avgusta, bo na Ptuju že 49. Festival narodno-zabavne glasbe Ptuj 2018. Festivalski večer bo razdeljen na dva dela; najprej bo na vrsti tekmovalni del, na katerem bomo slišali nove skladbe izbranih ansamblov, ki se bodo predstavili na velikem odru Ptujskega gradu. Letos bodo to Ansambel Boršt z valčkom Kot reka svobode, Ansambel Blaža Hutevca z valčkom Ne bom si brisala solz, Ansambel Zadetek z valčkom Domačija, Škorpijoni s polko Ko se ljubezen stara vžge, Ansambel Opoj s polko Mlad in star, Hozentregarji z valčkom Večeri s teboj, Vražji muzikanti z valčkom Žalostna je moja noč, Frajerke z valčkom Dve srci, Klateži z valčkom Edina želja, S. O. S. kvintet pa s polko z naslovom Nisem, nisem.V revialnem programu, ki bo sledil in ki so ga naslovili Odštevamo do abrahama, pa bomo tokrat slišali najlepše viže, ki smo jih na tem festivalu poslušali med letoma 1999 in 2008. Skladbo Nisem pozabil bodo izvedli Mladi Dolenjci, vižo Darilo srca bo zapel Ansambel Štrk, namesto ansambla Ptujskih 5, ki ga ni več, bo skladbo z naslovom Materina ljubezen izvedel Ansambel Slovenski zvoki, na odru bodo stali tudi Modrijani in zaigrali in zapeli V mojih mislih si vedno ti, Ansambel Ekart pa Pojdi z menoj domov. Ansambel Pogum bo izvedel vižo Poljubi košček kruha, Ansambel Spev Ne moreš imeti vse, Novi spomini pa skladbo Pet minut. Namesto ansambla Strici bodo nastopili Pajdaši s skladbo Moj dom je Slovenija, namesto ansambla Vitezi Celjski, ki ga prav tako ni več, pa bo Euro kvintet izvedel Verjemi v sončne dni. Vsi omenjeni so soustvarjali zgodovino festivala in s tem slovensko narodno-zabavno glasbo ter navduševali ljubitelje tovrstnega muziciranja.Vsem – tako tekmovalnim skladbam kot že znanim vižam – že lahko prisluhnete, in sicer vsako nedeljo opoldne na Radiu Ptuj, letošnja največja novost pa je, da lahko zanje tudi že predčasno glasujete na spletni strani Radia Ptuj. Tako zbrani glasovi bodo pomenili natanko polovico točk, potrebnih za nagrado občinstva. Drugo polovico bodo ansambli dobili z glasovi občinstva na festivalu.