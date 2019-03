FOTO: Možje X izgubili enega junaka

Znanstvenofantastična franšiza Možje X (X-Men) spada med redke produkcije tega žanra, ki se je zvezdniki ne branijo, prej obratno, večina si želi dobiti vlogo superjunaka in se tako prikupiti zvesti in številni bazi fanatičnih ljubiteljev znanstvene fantastike. Tako se je iz sveta fantastike v svet znanstvene fantastike sprehodila Sophie Turner, ki jo poznamo po nastopanju v megauspešnici Igra prestolov. Njen lik Jean Grey nastopa v prihajajočem novem delu Možje X z naslovom Temni feniks (Dark Phoenix). V sredo je bil objavljen napovednik, iz katerega je razbrati, da postane Jean Grey zlobna. Razkrije še, da je ubila enega osrednjih in priljubljenih likov, a ne vemo, koga. Vidimo le, da jo Mystique, ki jo igra Jennifer Lawrence, poskuša pomiriti, a ji ne uspe. Poznavalci so prepričani, da se Grey obrne proti svojim zaveznikom pod vplivom vladarice Lilandre, ki jo uteleša odlična Jessica Chastain. V napovedniku se pojavi tudi Storm, ki jo igra Alexandra Shipp, ta izrazi skrb nad nenavadno močjo, ki jo ima Grey.



V filmu Temni feniks, ki bo premierno uprizorjen 7. junija, nastopajo tudi James McAvoy, Michael Fassbender in Nicholas Hoult. Gre za eno v vrsti trenutno skrajno priljubljenih filmov, v katerih mrgoli superjunakov, homoerotike, seksa, instant ljubezni, nesmiselne požrtvovalnosti in smešnih kostumov. Zgoščevanje superjunakov navadno šibi njihove like, saj se fokus iz junakov prestavi na kolektivizem s šibko motivacijo, kot je reševanje sveta ali vesolja.