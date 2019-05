Dva odšla, dva prišla

»Na našo srečo in tudi srečo poslušalcev je prišel podmladek ter v ansambel vnesel novo, svežo energijo.«

»Žal se je zaradi osebnih in službenih obveznosti od nas poslovil dolgoletni pevec, prav tako kitarist. V ansamblu ju torej ni več, a smo z obema še vedno dobri prijatelji. Na našo srečo in srečo poslušalcev pa je prišel podmladek ter vnesel novo, svežo energijo. Od prihoda našega novega pevca, ki igra tudi klaviature, se namreč na vajah in nastopih veliko presmejimo,« pravi harmonikar in vodja ansambla. Sicer pa je tudiodličen kitarist, predvsem pa je nekoliko pripomogel k nižji povprečni starosti. »Mi pa upamo, da s prihodom tega mladeniča pridobimo še katero mlajšo poslušalko,« se pošali Marinšek, ob katerem ostaja pevka in žena, že nekaj časa pa je njihov član tudi kontrabasistIn kaj trenutno počnejo? »Pripravljamo nove stvari, predvsem nov repertoar za veselice, poroke, abrahame in druge priložnosti. Seveda tudi nove skladbe za poslušalce,« še razkriva Marinšek. Še naprej ostaja njihov cilj ustvarjati dobro in kakovostno glasbo ter ustvariti nekaj unikatnih skladb, ki se bodo dotaknile poslušalcev. Novi član Jure Krajnc sicer prihaja iz Ljubljane, njegova glasbena pot pa se je začela v glasbeni šoli z igranjem klavirske harmonike, nato se je navdušil za igranje klaviatur. »Od nekdaj je rad pel, že pri rosnih 14 je imel prve prave nastope. Uril se je v več duetih in trio zasedbah, iz čistega veselja je začel igrati še diatonično harmoniko. Pri Erazmih skrbi za prvi moški glas, pri zabavni glasbi pa igra klaviature in skrbi za dobro voljo,« še razkriva Marinšek.Drugi novi član Blaž Makovec pa prihaja iz osrčja Ljubljanskega barja, iz Bevk pri Vrhniki. »Odrsko kilometrino je zadnja štiri leta nabiral pri Veselih muzikantih, pri nas pa bo imel v rokah ritem kitaro, pri zabavni glasbi pa električno kitaro. Poleg tega igra bobne in bas kitaro, tako da se ni bati, da v ansamblu ne bi sekalo. Sploh pa je zelo vesel dejstva, da se nam je pridružil,« še pove sogovornik. Ansambel Erazem je torej pripravljen na novo sezono.