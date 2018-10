Domžalski gasilci za kolege v stiski

Gasilcem in prijateljem gasilcev veliko pomenijo besede, kot so pomoč, solidarnost, prostovoljstvo in odrekanje.

Občina Domžale in domžalska gasilska zveza pripravljata ta četrtek ob 19. uri v športni dvorani v Domžalah že 9. dobrodelni gasilski koncert, celotni izkupiček od prodanih vstopnic bodo namenili skladu za pomoč socialno ogroženim družinam prostovoljnih gasilcev, ki so vključeni v Gasilsko zvezo Domžale.Letos bodo za gasilce in njihove družine, ki bodo potrebovali pomoč, peli in igrali duo BQL, Ansambel Petra Finka, skupina Zvita feltna, Godba Domžale, moški pevski zbor Centra za zaščito in reševanje Domžale, gostje iz pobratene Koprivnice, KUD Grgur Karlovčan iz Kalinovca, Ansambel Banovšek in kvintet Dori. Koncert bo povezoval, za humor pa bo poskrbela ekipa Modre kronike.Domžalski gasilci so doslej finančno pomagali petim družinam, ki so utrpele škodo ob požaru na stanovanjskih objektih. Tudi tokrat vsi nastopajoči, gostje, organizatorji in preostali udeleženci dokazujejo, da jim ni vseeno za družbo, v kateri živimo.Gasilcem in prijateljem gasilcev besede, kot so pomoč, solidarnost, prostovoljstvo in odrekanje, pomenijo veliko. To niso le fraze in lepe besede, ampak res predstavljajo način njihovega življenja, razumevanja sveta in zavedanja, da je treba sočloveku, ki ga je prizadela nesreča, čim hitreje pomagati.Ne le z rokami in materialom, ampak tudi s finančnimi sredstvi. In prav slednje omogočajo zbrana sredstva na vsakoletnem dobrodelnem koncertu, ki jih zbirajo na posebnem računu GZ Domžale, namenjena pa so izključno pomoči gasilskim družinam. Sredstva jim razdelijo na osnovi pravilnika, ki natančno opredeljuje postopke, na podlagi katerih je kdo upravičen do pomoči.