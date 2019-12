Diamantna plaketa za Alfija

30 let glasbene kariere praznuje Werner.

Darja Gajšek in Werner sta zapela pesem, posvečeno kraljici ljudskih src Simoni Weiss.

Vlado Kalember in Vladimir Kočiš - Zec

V Športni dvorani v Lenartu se je znova odvijal tradicionalni koncertno-televizijski spektakel Moč glasbe nas združuje, katerega producent, scenarist in urednik jez odlično ekipo, ki vsakič znova dokazuje, da glasba res združuje tako medkulturno kot medgeneracijsko. Dogodek so spremljali ljudje vse od Ljubljane, Celja, Velenja, Krškega, Kamnika, Trojan, Murske Sobote do Ptuja, Šentilja pa tudi Krapine, Čakovca, Varaždina in celo Slovaške.Prireditev ima vsakič dobrodelno noto, in tokrat se je vsem, ki so zbirali papir, zahvalilas sinom. Prvi je na oder stopilin odprl prireditev s pesmijo Veseli december, spomin na legendarnegapa je obudil. Pevkaje po 16 letih predstavila novo pesem Če ljubezen je kakor cvet, po vrnitvi iz Amerike pa je spet stopil na oder, ki je poslušalce navdušil z legendarnimi uspešnicami. Prvič so se predstavili tudi Klapovühi, pa pevkas pesmijo o Sveti Trojici, katere besedilo je ustvarila, članica ekipe organizatorja. Nastopili so Klapa Skala,inS hiti Novih fosilov in duetom zje navdušil legendarni, slovenskega naroda sinpa je povedal, da je nazadnje nastopil v Lenartu leta 1981. Ker so snemali silvestrski program, je gost presenečenjazapel skladbo Polnočni poljub skupine Magnet. Stoječih ovacij je bil deležen, ki je kljub nedavnim zdravstvenim težavam, zaradi katerih se je moral odpovedati daljšim koncertom, stopil na oder. Seveda ni pozabil na Avsenikovo Slovenija, od kod lepote tvoje in druge pesmi.Vrhunec večera je bil nastop prvotne postave skupine Rendez-Vous z Wolfom na čelu, ki so peli uspešnice, na katere smo poplesovali že pred tremi desetletji, denimo Prvi rendez-vous, Goodbye, Michelle in Oh ne, Cherie. Prav zato so prišli na prireditev celo novinarji iz Makedonije in Hrvaške, da so posneli kratek prispevek. Zadnji je na oder stopil ljubljenec slovenske publike Vlado Kalember, ki je prireditev sklenil s pesmijo Nek' živi ljubav, pridružil se mu je otroški pevski zbor Nasmeh iz Trnovske vasi pod vodstvom. Letošnja novost prireditve Moč glasbe nas združuje je bila podelitev srebrnih, zlatih, platinastih in diamantnih plaket za dolgoletno glasbeno kariero. Naj-žlahtnejšo diamantno sta za izjemne dosežke prejela Alfi Nipič in Vlado Kalember, platinasto Tomaž Domicelj, Vladimir Kočiš - Zec in Randez-Vous, Wolfand je prejel zlato, Werner pa srebrno za 30 let glasbene kariere. Prireditev, ki sta jo vodilain, so popestrili folkloristi iz Gornje Radgone ter plesalci Plesne šole Samba, vse glasbenike pa je spremljal VIS Trans iz Lenarta.