Dan D v kriminalni seriji Jezero

Na male zaslone prihaja težko pričakovana kriminalna serija Jezero, ki sta jo po knjižni uspešnici Tadeja Goloba režirala Matevž Luzar in Klemen Dvornik. Ustvarjalci so za uvodno špico izbrali skladbo Ona sanja skupine Dan D, ki je bila izdana na albumu DNA D, ki je naletel na izjemno zanimanje poslušalcev, z nagrado zlata piščal pa ga je tudi strokovna javnost razglasila za domači album leta 2015. Dan D je svojevrstna posebnost slovenske rock glasbe, na izjemno uspešni poti so nanizali vrsto uspešnic, kot so Čas, Voda, Plešeš, Počasi, s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija so leta 2009 dvakrat nastopili pred polnimi Križankami in z akustičnim projektom Tiho osvojili slovenske gradove. V letih 2017 in 2018 so se odpravili na uspešno antiturnejo v svojem prostoru za vaje, kjer so se člani benda iz oči v oči srečevali z občinstvom. Na teh intimnih dogodkih je nastal album Knjiga pohval in pritožb (Milo za drago), ki so ga maja 2019 predstavili pred znova polnimi Križankami. Dan D trenutno sestavljajo Tomislav Jovanović - Tokac, Dušan Obradinovič - Obra, Marko Turk - Tučo, Nikola Sekulović in Boštjan Grubar, nekoč pa so bili člani skupine tudi Primož Špelko, Aleš Bartelj in Andrej Zupančič.