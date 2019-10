Citre so del narodne identitete

Citre kot koncertni inštrument

Idejo za prirejanje citrarskih večerov, na katerih igrajo izključno slovensko glasbo, je dala priznana citrarka in ambasadorka slovenske citrarske glasbe Cita Galič.

Sestrski citrarski duet Karmen in Neli Kos Zidar FOTO: Jože Miklavc

Idejo za prirejanje citrarskih večerov je dala priznana citrarka in ambasadorka slovenske citrarske glasbe, na njih pa se igra izključno slovenska glasba, bodisi ljudska bodisi glasba slovenskih avtorjev, narodno-zabavna, pop in rock. Na letošnjem so v zahvalo za dolgoletno vodenje Citrarskega društva Slovenije, ki je vodenje prepustil svoji nekdanji učenki, podelili poseben naziv častnega člana.V okviru 31. festivala Prešmentane citre so v Domu kulture Velenje nastopili učenci glasbene šole iz Brežic, Grosuplja, Hrastnika, Nazarij, dijakinja Umetniške gimnazije Celje, citrarske skupine za 3. življenjsko obdobje Marjanke iz Velenje, citrarji in kitaristi društva Lipa Domžale ter Notice iz Domžal pa tudi Banda citrarska siz Ihana, družinski trio Rožej iz Rimskih Toplic, skupina Ubrane strune iz Griž, citrarkas pevkos Kozjanskega, citrariz Radovljice, citrarkiinter violinist Peter Napret, sestrski duetin Neli Zidar Kos, Slovenski citrarski kvartet, citrarter Cita in. Večer je povezovala»V minulih 20 letih je bilo veliko narejenega in ponosni smo, da se citre danes poučuje na številnih javnih in zasebnih glasbenih šolah ter dveh srednjih, in sicer Umetniški gimnaziji Celje in Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana, pa tudi na univerzah za tretje življenjsko obdobje. Številni mladi študirajo citre kot klasičen koncertni inštrument na univerzah v Avstriji in Nemčiji ter se po končanem študiju vračajo domov, da znanje predajajo drugim. Imamo celo študijsko skupino citrarskih pedagogov in prirejamo poletne seminarje za mlade. Letošnjega se je udeležilo 40 citrarjev, kar je največ doslej,« pravi Zidar Kosova, nova predsednica CDS.Ponosni so na mlade citrarje, ki so uspešni na državnih in mednarodnih glasbenih tekmovanjih. Še bolj se bodo usmerili v promocijo in razvoj citer, ki so izjemno zanimiv inštrument tako v stilističnem kot zvokovnem pogledu, citrarje pa bodo spodbujali k igranju slovenskih ljudskih pesmi, ki so del naše narodne identitete, ter skrbeli, da bodo javnosti predstavljene tudi kot koncertni inštrument, na katerega se lahko igra klasična glasba.