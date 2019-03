Biseri iz Bele krajine

Kdaj spet kaj novega? No, zdaj!

17.

album ima naslov Če imaš me res rad.



Ljubezen kot rdeča nit

Avtor vseh melodij je vodja ansambla Toni Verderber, besedila pa so prispevali Ivan Sivec, Fanika Požek in Toni Gašperič.

Če imaš me res rad je naslov ene od desetih skladb, ki so na albumu. Dve sta instrumentalni polki, preostale viže so valček Ne pozabi najine ljubezni, polka Stari vlak, valček Velika bela ptica, pri katerem se je ansamblu pridružil pevec, valček Kaj bi jaz brez tebe, polka Biser z gora, valček Odšla od mene je ter valček z zanimivim naslovom Ta veseli valček.»Številni poslušalci so nas že spraševali, kdaj bo spet kaj novega. In res je trajalo nekaj let, da je v 38. letu delovanja našega ansambla zdaj izšel ta težko pričakovani album z naslovom Če imaš me res rad. Sicer pa je to naš 17. glasbeni album,« pravi, vodja in harmonikar ansambla z zelo prepoznavnim zvenom, ki ga poslušalci ne morejo zgrešiti. Kot še dodaja Verderber, so na albumu zbrali čim bolj izvirne pesmi, tako po tematiki kot glasbenem zvenu.»In upam, da nam je to tudi tokrat uspelo,« pravi Toni Verderber, ki je za vse napisal glasbo, pri priredbah pa se mu je pridružil sin. »Slednji se je še posebno potrudil, da lepo zveni za nas značilna tamburica. Posnetki so nastajali nekaj let v našem domačem studiu,« nam še pove.In čemu so izbrali naslov Ne pozabi najine ljubezni? »Rdeča nit tega albuma je ljubezen. Pesem Ne pozabi najine ljubezni je istoimenska kot lani izdan zgodovinsko-ljubezenski roman avtorja. In tudi večina drugih govori o ljubezni: Kaj bi jaz brez tebe, Biser z gora in Odšla od mene je. Polka Stari vlak je lepa prispodoba slehernega življenja, na katerega vsi vstopimo, postaje si pa izbiramo sami … Ta veseli valček je poučna skladba, namenjena vsem našim boljšim polovicam,« še razloži. Prav posebna je tudi pesem Velika bela ptica, ki govori o štorklji, posneli pa so jo na pobudo Marjana Zgonca.»Instrumentalni polki pa sta melodični tako kot naši kraji. Naslov prve je Na Pargo, to je znameniti hrib nad Kolpsko dolino, kamor ljudje pogosto zahajajo, druga pa je razigrana Polanska polka,« še pove Verderber in si želi, da bi se z vsemi skladbami čim bolj približali poslušalcem, ki so jim tudi namenjene.