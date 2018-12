Avsenikove tri generacije

Prav posebno mesto na albumu ima skladba Morda pa nekoč, ki jo je Gregor posvetil očetu.

Nesi me, nesi je zdaj Srečanje

Kitarist, najmlajši sin legendarnega, je že lani združil moči s sinom, harmonikarjem, na snemanjih pa se jima je zdaj pridružila še tretja glasbenica v družini, Gregorjeva hči in Saševa sestra, ki je vokalne sposobnosti pokazala v valčku Morda pa nekoč, po katerem se album tudi imenuje.Prav ta skladba in tudi Gorenjska polka sta že napovedali izid albuma, na katerem je skupaj petnajst skladb, ki so nastale v letih Avsenikovega ustvarjanja. Avtorji skladb so, poleg Gregorja Avsenika, torej še njegov oče Slavko in stric, legendi in graditelja narodno-zabavne glasbe, ki sta s svojim Ansamblom bratov Avsenik pred leti ravno temu žanru tlakovala pot. Njuni otroci, med njimi tudi Gregor, in vnuki, med njimi Sašo in Monika, tako že leta negujejo očetovo, stričevo in dedkovo glasbeno zapuščino in ustvarjajo tudi lastno avtorsko glasbo.Gregor Avsenik ima na sodelovanje z očetom in stricem, torej bratoma Avsenik, nepozabne spomine, obenem pa se zaveda, da je imel velik privilegij, da sta tudi zanj ustvarjala skladbe, ki jih še danes rad preigrava. Tako sta na albumu, ki je izšel, tudi Gregorjevi najljubši skladbi Grand prix polka in Bela laboda, pa skladbi izpod peresa bratov Avsenik Gorenjska polka in Melodija za tebe, katerih priredbe so bile za Gregorja poseben izziv.Prav tako so na albumu Gregorjeve avtorske skladbe, ki jih je ustvarjal za lasten Ansambel Grega Avsenika: skladbi Monika in Kje si b'la Nataša sta posvečeni njegovima hčerama, skladbo Tečka mala je posvetil sinovom, skladbo Spomin na Pariz pa ženi. Prav posebno mesto na albumu ima skladba Morda pa nekoč, ki jo je posvetil očetu. Slednjo poleg Gregorja izvajata Sašo in Monika, s tem pa vsi trije povezujejo družinsko tradicijo treh generacij.Album Morda pa nekoč prinaša tudi skladbo Nesi me, nesi (v originalu Srečanje), ki je nastala pod peresom bratov Avsenik že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Tokrat pa je dobila sodoben aranžma in prvič tudi besedilo, ki ga je napisal Gregor, odpela pa njegova hči Monika Avsenik. Poleg omenjenih skladb je na albumu še nekaj draguljev iz bogate glasbene skrinje družine Avsenik, ki so kot nalašč za praznične dni.