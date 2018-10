Avsenik v slogu čačačaja

FOTO: ARHIV KR‘ BIS BAND Utrinki s koncerta FOTO: ARHIV KR' BIS BAND

3. projekt je bil letošnji v režiji Kr' Bis Banda.

Na odru tudi Slavko Avsenik ml. in sin Blaž

Večinoma mladi



V Kr' Bis Bandu, ki ga je leta 2016 ustanovil Branko Djoković, igrajo večinoma mladi glasbeniki, stari od 15 do 30, ki so pred leti skupaj igrali v Mladinskem pihalnem orkestru Glasbene šole Kranj.

Večinoma mladi

V Kr' Bis Bandu, ki ga je leta 2016 ustanovil Branko Djoković, igrajo večinoma mladi glasbeniki, stari od 15 do 30, ki so pred leti skupaj igrali v Mladinskem pihalnem orkestru Glasbene šole Kranj.

Po uspešno izpeljanih projektih lani in predlani je talent in kakovost muziciranja kranjskih glasbenikov iz Kr' Bis Banda v zasedbi pihalnega orkestra pod vodstvom dirigenta profesorja Branka Djokovića letošnji opazil tudi Slavko Avsenik ml. in jim ponudil sodelovanje. Letošnji koncert so zato poimenovali VsiSmoAvsenik, na njem pa so predstavili priredbe znanih melodij bratov Avsenik v različnih žanrih, kakršnih poslušalci še niso slišali.

Najbrž si je kar težko predstavljati, kako zvenijo Avsenikove pesmi, ki jih namesto narodno-zabavnega ansambla izvaja več kot 60-članski pihalni orkester, nekatere celo v slogu jazza, čačačaja ali v slogu Straussovih polk in valčkov. A bilo je odlično, posebej za Kr' Bis Band so priredbe napisali Matjaž Mihelčič, Tomaž Kukovič in Jože Privšek, velik del repertoarja pa je napisal sam Slavko Avsenik ml., ki očetovo glasbo tudi najbolje pozna.

Mnogi med njimi se z glasbo ukvarjajo le ljubiteljsko in igrajo v lokalnih orkestrih, nemalo jih je končalo ali pa še obiskujejo srednjo glasbeno šolo, med njimi pa je tudi nekaj profesionalnih glasbenikov ali študentov akademij za glasbo tako v Ljubljani kot drugje po Evropi.

Po koncu je bil Slavko Avsenik ml. navdušen; dejal je, da takega koncerta še ni bilo, dvorana je bila polna, skladbam pa je prisluhnil tudi velik del družine Avsenik, saj sta v orkestru zaigrala tako on kot tudi njegov sin Blaž, oba kot solista na klavirju, povezovala pa sta Jure Ivanušič in Gregor Ravnik.

Pred vsako izvedbo priredbe so poslušalci lahko slišali kratek odlomek originala, v dvorani Kongresnega centra na Brdu so med drugim zazvenele tudi nekatere najbolj znane Avsenikove melodije, kot so Sanjam o domovini, Na avtocesti, V Postojnski jami, Čar Julijskih Alp, Gasilska polka, Te pa tikou vredi, Jerina melodija, Cvetoči lokvanj, Melodija za tebe, Nežno šepetanje, Na Šmartno goro, Tam, kjer murke cveto, Pogled z Jalovca, Martinova polka in Za kratek čas.