Anja, Sandra in Zala suvereno potrdile, da obstajajo

Dekleta so se v Gornji Radgoni predstavila z znanimi deli svetovno znanih skladateljev. FOTOGRAFIJI: O. B.

V teh dneh, ko občina Gornja Radgona praznuje svoj 24. občinski praznik, v mestu sejmov in penine potekajo številne prireditve in dogodki. Eno posebnih mest je pripadlo čudovitemu koncertu, ki ga je skupaj z Zavodom za kulturo, turizem in promocijo Kultprotur ter občino Gornja Radgona pripravil Javni sklad RS za kulturne dejavnosti OI Gornja Radgona.Nepozabni koncert so izpeljale mlade glasbenice z imenom Trio Essere, na njem pa je marsikdo potočil kakšno solzo. Še pred uradnim začetkom čudovitega koncerta, ki ga je povezovala vodja radgonske izpostave JSKD RS, je mlade inštrumentalistke in poslušalce v dvorani pozdravil in nagovoril župan občine Gornja Radgona. Mladi trio je predstavila članica skupine, domačinka iz Gornje Radgone, med drugim je povedala, da so se za koncert v radgonskem kulturnem hramu odločile, ker se je kot deklica prav tukaj navdušila za igranje flavte, ko je poslušala svojo vzornico»Takoj sem se odločila, da bom igrala flavto, ter se vpisala na Glasbeno šolo Gornja Radgona,« je med drugim dejala simpatična Zala, ki je, mimogrede, najvišja med članicami skupine.Trio Essere so marca 2018 na graški univerzi za glasbo ustanovile mlade umetnice, ki delujejo kot solistke, komorne ter orkestrske glasbenice. Skozi skupne vaje so spoznale svoje različne vloge v tem sestavu in tako Zala Tirš (flavta) iz Gornje Radgone velja za najbolj emocionalno, Mariborčanka(klarinet) za najnežnejšo,(klavir) iz Podčetrtka pa za najbolj temperamentno. Prav zaradi te karakterne raznolikosti so si nadele ime Essere, kar v italijanščini pomeni biti, obstajati.