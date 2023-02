Citrarka s harmoniko bo v nedeljo gostovala v Celju (FOTO)

Tanja Zajc Zupan, ki je konec septembra lani v Cankarjevem domu napolnila Gallusovo dvorano in oboževalce z zvenom svojih citer ter številnimi gosti ganila do solz, nadaljuje niz koncertov, na katerih je premierno predstavila tudi novo skladbo Romanca za citre, ki jo je posebno zanjo skomponiral glasbenik Matjaž Vlašič.

Z Blažem Švabom je bila minule dni na Radiu Rogla.

Koncert, na katerem je Zajc Zupanovo spremljal Simfonični orkester RTV Slovenija z bandom, pod taktirko Patrika Grebla, je jeseni posnela Televizija Slovenije in ga predvajala v januarju. Januar je bil sicer mesec, ko je naša citrarka še malo počivala. »Prvi mesec v letu je običajno bolj miren, a vseeno skrbim za dobro počutje in da ne zaidem preveč v kakšne depresivne misli. Zato razmišljam o novih projektih, ki bi jih še lahko pripravila, o tem, kako bi se na odru še lahko kaj lepega dogajalo. Zelo sem tudi vesela, če spoznam nove ljudi, prav tako delam načrte, kam vse bi še lahko šla in se kaj novega naučila,« je iskrena naša citrarka, ki je te dni nove koncerte, ki so pred njo, predstavljala v številnih lokalnih in drugih medijih. Na enem od radiev se je pojavila s harmoniko in nas kar malce presenetila.

»Na harmoniko sem zaigrala tisto znano, že skoraj ponarodelo Preljubi Šentlenart, kako si ti lep … in moram priznati, da mi je kar dobro šlo,« nam je zaupala po nastopu pred kamerami ene od televizij. In tudi to, da je bila harmonika v resnici njen prvi inštrument, na katerega jo je naučila igrati njena stara mama Metka. »Mislim, da sem harmoniko vzela v roke že pri šestih letih, še preden sem šla v šolo. In seveda tega, kar sem se naučila, nisem nikoli pozabila,« nam je še razkrila Tanja Zajc Zupan, ki jo to nedeljo, 26. februarja, čaka podoben koncert, kot ga je imela v Cankarjevem domu, tudi v Celju, v tamkajšnjem Celjskem domu, začel pa se bo ob 17. uri. Seveda tokrat z njo ne bo simfonikov RTV, bodo pa gostje Goran Karan, Gregor Ravnik in Teja Saksida, ki so bili z njo že v Ljubljani, pridružil pa se jim bo tudi Stiški kvartet. Prav tako bo s Tanjo njena hči Ana, ki je tudi v Cankarjevem domu poskrbela za lepo vezno besedo.

S citrami je gostovala tudi na Televiziji Celje.

Z enako zasedbo pa Tanja pripravlja še dva koncerta v marcu, in sicer 12. v Novem mestu, dan pozneje v Novi Gorici. Pred kratkim je poskrbela za eno osebno spremembo, ki ni velika, a so jo opazili številni. Postrigla si je lase. Njeno novo pričesko so mnogi pohvalili, Tanja pa pravi, da se je za spremembo odločila po tehtnem premisleku.