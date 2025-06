Čiribiribela jih je obnorela, v štirih urah nekaj več kot sto nastopajočih (FOTO)

Pri naših južnih sosedih je nedavno potekalo že sedmo, tradicionalno srečanje harmonikarjev šole Nika Polesa, ki ga organizirata njegova šola harmonike in tamkajšnje društvo Udruga domaća užanca, ki mu predseduje Dalibor Babić. »Pri vodenju društva mi pomagajo Patricia Vlastelin Vretenar, Marija Varljen Sušanj, Manuel Sušanj in njihova hči Ema Sušanj, ki je hkrati tudi moja učenka. Odlično igra harmoniko in je do zdaj prejela že veliko nagrad tako v Sloveniji kot tudi v Italiji. Prav tako sodelujem z glasbeno šolo Kastav, ki jo vodi Tajana Dukić, oni pa prav tako vsako leto sodelujejo na Permanih s svojimi učenci,« pove Poles, harmonikar Primorskih fantov in učitelj diatonične harmonike v Sloveniji in sosednji Hrvaški.

Primorski fantje so tradicionalni gostje na Permanih.

Družno so zaigrali.

Komaj čakajo

Že tradicionalno pa konec šolskega leta v istrski kraj privabi veliko ljubiteljev narodnozabavne glasbe, ki jih je celo vse več. Tokratni dogodek so izkoristili tudi za prezentacijo harmonik Rutar, Munda, Alen in Totter midi sistema. Letos se je zbralo nekaj več kot sto nastopajočih, srečanje je trajalo dobre štiri ure, na koncu je zaigral orkester harmonikarjev Nika Polesa, pozno v noč pa so ljudi zabavali še odlični Veseli svatje.

17 let že vodi šolo harmonike.

»Seveda smo zaigrali tudi s Primorskimi fanti in takrat so zbrani pod šotorom dobesedno ponoreli. Najraje imajo skladbo Čiribiribela, ki je v originalu od Matka Jelavića, mi pa smo z orkestrom naredili priredbo, ki jim je zelo všeč,« nam opiše veselo dogajanje Poles, čigar učenci vsako leto težko čakajo na ta nastop. »Mnogi se namreč tako prvič predstavijo domačim in občinstvu in to je tisti draž, ki je pri organizaciji tako velikega dogodka izjemno pomemben. Res je vanj vloženega veliko dela in truda, a mi ni žal. Prvič pa je letos na odru na Permanih zaigral tudi moj sin Oto, na kar sem prav tako zelo ponosen,« še pove Niko Poles.

Za zabavo v poznih večernih urah so poskrbeli naši Veseli svatje.

Nastopajočih in skupin tokrat ni spremljal na harmoniki, ampak na kitari. »Šolo harmonike vodim že 17 let in počasi se bliža obletnica. Dejansko pa je to srečanje učencev srečanje vseh tistih, ki se učijo igranja zdaj in so se učili včasih. Zato so med publiko tudi že odrasli fantje in dekleta, pa kljub temu še vedno radi pridejo na srečanje in zaigrajo sami ali s svojim ansamblom. Pomembno je, da smo z nekaterimi učenci še vedno v stiku, jaz pa sem ponosen, da sem jim pomagal ustvariti nekaj, o čemer so sanjali v otroštvu,« strne misli harmonikar in učitelj Niko Poles.