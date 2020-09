Četrti del Matrice brez Huga Weavinga

Bo negativca po Weavingu upodobil kdo drug?

Kultna franšiza Matrica je že s prvim filmom leta 1999 neizbrisno zaznamovala filmsko vesolje. Vse v njej je bilo drugačno, novo, od načina snemanja do učinkov. Če dodamo še zgodbo o osvobajanju zasužnjenega človeštva izpod terorja strojev z motivom vzporednega sveta in markantne igralce, kot je, ki igra glavno vlogo Nea, ter spretno režijsko žilico bratov (danes sester), ni nič čudnega, da si je pridobila strastne oboževalce po vsem svetu in da jo poznajo in znajo njene prizore citirati celo tisti, ki nad tovrstnimi filmi niso najbolj navdušeni.Novica, da bo trilogija (Matrici sta leta 2003 sledili še Matrica Reloaded in Matrica revolucija) dobila četrti del, je tako sprožila vsesplošno navdušenje, ki pa ga je v zadnjih dneh skazila vest o spremembi v igralski ekipi. Medtem ko se omenjeni Keanu pa tudi njegova desna rokavračata na prizorišče, v novem delu ne bomo videli. Igralec, ki v trilogiji upodablja glavnega negativca agenta Smitha, eno od ikon filma, se namreč pred kamere znanstvenofantastične uspešnice ne namerava vrniti. Ali bo neuničljivega notoričnega zlobneža igral kdo drug, ni znano.In zakaj je Weaving eno svojih najbolj markantnih vlog gladko odklonil? »Prepričan sem bil, da bomo lahko moje prizore posneli maja, junija in julija, menili smo se tudi glede denarja. Ko smo se končno približno dogovorili, se je(Wachowski, režiserka, op. a.) odločila, da tako ne bo šlo. Zaustavila je dogovarjanje. Na kratko: ni se ji zdelo, da bi lahko uskladili datume snemanja z mojim delom v Narodnem gledališču v Londonu,« je razkril s srcem gledališču zavezani 60-letni igralec. Priznal je tudi, da mu sprva ni dišalo znova igrati v vlogi agenta Smitha, a je mnenje spremenil, ko je prebral scenarij.Ta je sicer skrbno varovana skrivnost, zato ni znano, ali bo v Matrici 4 agent Smith popolnoma odsoten. Težko si je predstavljati, da bi v tej vlogi nastopil kdo drug, možno pa je, da bo lik dodan s pomočjo sodobne tehnologije in starih posnetkov. Resnico bomo verjetno izvedeli 1. aprila 2022, ko naj bi Matrica, če bo šlo vse po načrtu, prispela v kinematografe. Weaving v njej sicer ne bo nastopal, bo pa namesto njega tam nekaj zanimivih novincev. Med njimi, ki ga poznamo po vlogi neulovljivega zapeljivca v humoristični nanizanki Kako sem spoznal vajino mamo, ter indijska lepotica, milenijska miss svetaLana Wachowski, nekočWachowski, ki je napisala in režirala trilogijo Matrica z bratom, zdaj sestroWachowski, Matrico 4 režira sama. Scenarij je napisala zin