Čeprav je nova na glasbeni sceni, se nič ne boji konkurence (VIDEO)

Dolgolasa blondinka Nastja Ploj je nova na glasbeni sceni, saj se je s petjem začela ukvarjati šele pred tremi leti.

»S petjem sem začela ukvarjati malo bolj resno pred tremi leti, navdušil pa me je moj oče. Tako je nastala prva pesem Siješ naprej, izdana pred dobrim letom in posvečena mojemu pokojnemu očetu. Pesem je v celoti ustvaril Žan Serčič, ki je začutil mojo zgodbo in je bil navdušen, saj sta najina očeta igrala skupaj v glasbeni skupini. Čisto nova pesem z naslovom Ker si tu pa je moja druga avtorska skladba in je posvečena moji hčerki,« je povedala simpatična Nastja, ki se za močno glasbeno konkurenco v Sloveniji prav nič ne sekira. »Iskreno, o tem nisem niti razmišljala, nekako izhajam iz sebe in ljubezni do glasbe, želim pa si vsekakor, da ljudje začutijo z menoj. Torej, znana ali neznana, bom še naprej ustvarjala glasbo s srcem in morda vsaj peščica ljudi začuti to, kar počnem. In to je že nagrada zame.«