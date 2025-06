Celje v ritmih Magnifica: glasbeni spektakel, ki ga mesto ne bo pozabilo

»Bilo je noro in nepozabno. Takšnih koncertov v Celju manjka in škoda, da se ne zgodi večkrat na leto kakšen tak večer, kot smo ga doživeli dan po prazniku,« nam je dejala Melita, ena tistih, ki so se udeležili letošnjega glasbenega spektakla, ki ga je na vroč poletni večer organiziral celjski Citycenter.

Tonček Kregar, predsednik strokovne komisije Citybanda, s hčerko Zaro, spremljevalno vokalistko FOTOGRAFIJE: CITY CENTER

Letošnji je nedvomno presegel vsa pričakovanja. Na velikem odru je skupaj z velikim revijskim Disco šlager orkestrom pel Magnifico, ki je navdušil več kot dvatisočglavo množico. Ta je pela in se pozibavala po njihovih ritmih, ki so odmevali pozno v noč. Še pred tem sta glasbeni večer odprli mlada celjska rock skupina Volume, letošnja zmagovalka natečaja Cityband, ki je s svojo pristno mladostno energijo osvojila poslušalce, ter ljubljanska indie alternativna rock skupina Kreera, ki jo je med številnimi prijavljenimi izbrala strokovna komisija.

Boštjan Dermol in Tomaš Trop, skupina Tabu

Obe sta navdušili z izvirnim nastopom in dokazali, da se za slovensko glasbeno prihodnost ni bati. Zdaj pa sta dočakali tudi uradno potrditev in nagrado, skupina Volume desetake v vrednosti 500 evrov, Kreera pa dva snemalna dneva v profesionalnem studiu v enaki vrednosti.

Kreera se je razveselila nagrade.

»Natečaj Cityband letos praznuje 15 let, kar je za nas pomemben mejnik. Njegovo pomembnost potrjuje odličen odziv neuveljavljenih glasbenih skupin iz vse Slovenije, ki prihajajo z različnimi glasbenimi žanri in dokazujejo ogromno ustvarjalnega potenciala. Zavedamo se, da so začetki v glasbi težki, zato smo želeli s koncertom izjemnega Magnifica pokazati, da se z vztrajnostjo, predanostjo in ljubeznijo do glasbe lahko glasbenikom uresničijo tudi največje sanje,« je dejala center managerka Citycentra Celje Darja Lesjak, ki je ponosna, da jim je dogodek tudi letos odlično uspel.