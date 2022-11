Celine Dion pred igralskim debijem

Vidimo se na odru, pa tudi v kinu, zadnje čase vabi kanadska pevska diva, ki se trenutno preizkuša v vlogi v romantični komediji. Celine Dion bo zaigrala v romantični komediji Love Again, kot pove že naslov, bo glavna junakinja dala ljubezni še eno priložnost.

Kanadska zvezdnica bo v svojem igralskem debiju upodobila samo sebe, film pa bo režiral Jim Strouse; ob Dionovi bosta nastopila tudi indijska bollywoodska zvezdnica Priyanka Chopra Jonas in Škot Sam Heughan, ki ga televizijsko občinstvo pozna iz serije Tujka. Zgodba se osredotoča na Miro Ray, ki izgubi zaročenca; toda partnerjeve smrti ne zmore sprejeti in pokojnemu še naprej pošilja romantična sporočila na telefon ter si tako, vsaj tako misli, lajša bolečino. Nazadnje z njo vzpostavi stik nov lastnik telefonske številke, ki pa je novinar, zadolžen za pisanje zgodbe o pevki, in prav tako z zlomljenim srcem. Jasno, med njima se rodi ljubezen, tako da konca verjetno ni težko predvideti.

A zgodba, ki nastaja v produkciji Sonyja, bo postregla s številnimi zabavnimi in ganljivimi zapleti, poudarjajo ustvarjalci in maja, ko naj bi bila premiera, vabijo v kinematografe. Film so sicer želeli predstaviti že februarja, a so zdravstvene težave Dionove terjale številne zamude, 54-letna pevka pa je zaradi covida-19 in drugih tegob tudi vse evropske koncerte v sklopu turneje Courage World Tour preložila na prihodnje leto. Dionova, ki se je leta 2016 poslovila od moža Reneja Angelila in zdaj sama skrbi za tri sinove, bo za romantično komedijo ustvarila tudi glasbo, nad sodelovanjem pevske dive pa sta navdušena tudi soigralca, Priyanka in Heughan. »Vsi, ki me poznajo, dobro vedo, da sem velika oboževalka Celine Dion! Tako ponosna sem, da sodelujem v filmu skupaj s tem pevskim čudežem. Sam, uspelo nama je!« navdušenja na družabnih omrežjih ne skriva indijska zvezdnica.

Film temelji na romanu nemške pisateljice Sofie Cramer, v nemškem jeziku pa je zaživel tudi na velikem platnu leta 2016, toda scenarist in režiser Strouse v družbi petkratne grammyjevke in prejemnice številnih drugih priznanj napoveduje povsem svežo zgodbo.