Ceca postavila nor rekord, z njo prepevali tudi člani naše največje opozicijske stranke

Mesec pred uradnim začetkom tradicionalnega kurentovanja v najstarejšem slovenskem mestu je skupinica nad lanskimi volilnimi rezultati razočaranih politikov prek medijev dvigovala prah zaradi koncerta srbske pevke Cece Ražnatović v ptujskem Campusu.

Glasba ne pozna meja: Dejan Zavec, boksarski superšampion in poslanec Svobode, Zlatko Žilarević, lastnik podjetja Nanomont, ter Alen Flilipović, mestni svetnik SDS

Ogorčenost nad njenim nastopom se ni prenehala, čeprav je organizator, Radio Tednik Ptuj, med obiskovalci naredil anketo o morebitnih nastopajočih, zmagala pa je prav srbska zvezdnica. Več kot 3500 obiskovalcev se je v petek zvečer požvižgalo na očitke slovenske politične desnice, čeprav so se ravno člani največje opozicijske stranke na Cecinem koncertu zbrali v velikem številu in z njo na vse grlo prepevali največje uspešnice.

Zelo jo je zanimalo ptujsko pustno izročilo.

Žena pokojnega Željka Ražnatovića - Arkana je pred koncertom zavrnila vse medijske aktivnosti, na oder pa stopila udarno in s pesmijo Beograd, kar so označili za malce provokativno potezo. Ceci svoje velike uspešnice ni bilo treba peti, saj jo je občinstvo zapelo namesto nje. Pozdravila je vse prisotne, tudi oboževalce iz Hrvaške, kamor je vstop Ceci prepovedan, in dodala: »Ne bom veliko govorila, naj govorijo moje pesmi.« Zvezdnica, ki bo kmalu srečala abrahama, je v najstarejše mesto kljub vsemu negativnemu pompu prišla (profesionalna), videla (nabito polno dvorano) in zmagala (organizatorjem pobrala visok honorar).

Prvi dami mariborskega športa, Maja Bezjak iz ŠZM in Katja Žižek iz OFEM 2023

Sanja Simonič iz Perutnine Ptuj v družbi prijateljic Aide Kusanović in Ide Krajnc