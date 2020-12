Na Ptuju je z njimi zapela Nika Pirnat.

5

let je že na sceni.

Anasambel Gregorja Kobala v zdajšnji zasedbi, v kateri so vodja in harmonikar, kitarist, kontrabasist in baritonistter pevcain, deluje od leta 2017, sicer pa so na glasbeni sceni že pet let.»Prihajamo z različnih koncev Slovenije. Po navadi vsi kar posplošijo in rečejo, da prihajamo s Primorske. No, resnica je, da s Primorske, in to severne, natančneje s Cola pri Ajdovščini, prihajam samo jaz, preostali so doma vse od Kamnika do Moravč, Domžal in Selške doline. Sedež ansambla pa je, po moji zaslugi, res na Colu pri Ajdovščini,« pravi Gregor Kobal, ki se pod skladbe najpogosteje podpisuje tudi kot avtor melodij, besedila pa prispevajo različni priznani tekstopisci. Za valček Ko hodim po gozdnih poteh, s katerim so se predstavili na letošnjem ptujskem festivalu, je denimo besedilo napisal, za polko Če bi veselic ne b'lo, pa je tekst prispevala»Ta polka ni nova, z njo smo se že predstavili na festivalu v Cerkvenjaku, prav tako jo dobro poznajo poslušalci nekaterih radijskih postaj. A smo nanjo zelo ponosni, ker je to naša prva avtorska skladba, izvedena na klavirski harmoniki,« pravi Kobal. Šele nedavno je dobila videospot, s čimer si je pot utrla tudi na televizijske postaje.Sploh je ta polka aktualna letos, ko veselic ni bilo in so bili na ta račun v marsikaterem kraju prikrajšani. Ne samo ljudje, tudi gasilci. Veselica je vedno pravi vaški praznik, ki se ga veseli mlado in staro. Muzikanti poskrbijo za glasbo, da se ljudje v ritmih polk in valčkov veselo vrtijo, poskrbljeno je za hrano in pijačo, tu in tam se rodi tudi kakšna nova ljubezen.»Mi pa se v skladbi sprašujemo, kam bi šli vsi prijatelji, če bi ne bilo veselic, saj se tudi ti vedno družijo prav na teh dogodkih,« pravijo v Ansamblu Gregorja Kobala. A letos so pač drugačni časi. Časi, ko moramo biti strpni in je druženje prepovedano. »Seveda upamo, da bo že drugo leto drugače in se bomo spet zabavali v ritmih glasbe. Tudi mi na takih nastopih neizmerno uživamo. Užitek je, medtem ko igramo, z odra opazovati nasmejane ljudi, ki plešejo in se zabavajo,« pravijo fantje in dekle, ki so letošnje leto v glavnem izkoristili za ustvarjanje novih avtorskih skladb. Gregor ima ogromno novih zamisli in komaj čakamo, da slišimo še katero novo pesem.Zanimivo je, da so se na ptujskem festivalu – kjer so poleg omenjenega tekmovalnega valčka zapeli polko iz zakladnice z naslovom Vesela polka, vince in pesem – predstavili v nekoliko razširjenem sestavu. Pevski duet je namreč dopolnila pevka, ki je z njimi sodelovala zgolj priložnostno. Nekoč je pela v Ansamblu Ideja. »Z njo smo vzpostavili lepo prijateljsko vez in smo veseli, da je bila pripravljena z nami zapeti v tercetu,« nam je povedala pevka Maja Jelenc. Dopuščajo možnost, da se z Niko predstavijo še kdaj in še kje, a v osnovi ostajajo inštrumentalni trio s pevskim duetom.Ena bolj znanih skladb Ansambla Gregorja Kobala je Muzikant, eno veselo, s katero so lani zmagali na festivalu pod Pohorjem v Oplotnici. »Festivali so bili in bodo vedno pomembni, saj poleg tega, da nas tako spoznajo poslušalci po vsej Sloveniji, tudi nam dajo potrditev za dobro opravljeno delo,« še pravi Gregor Kobal.