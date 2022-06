Častni oskar za Michaela J. Foxa

Znani igralec Michael J. Fox, ki je zaslovel s filmom Nazaj v preteklost, bo 19. novembra skupaj z glasbenico Diane Warren, ki je napisala glasbo za kar 13 filmov, nagrajenih z oskarjem, avstralskim režiserjem in scenaristom Petrom Weirom, čigar dela (Priča, Trumanov šov, Galipoli, Društvo mrtvih pesnikov, Zelena karta …) so bila šestkrat nominirana za oskarja za najboljši film, in črnsko režiserko Euzhan Palcy prejel prestižno humanitarno nagrado, poimenovano po dansko-ameriškem igralcu in humanitarnem delavcu Jeanu Hersholtu. Nagrado, ki jo imenujejo tudi humanitarni oskar, saj jih podeljuje akademija, ki podeljuje tudi oskarje, bodo prejeli na letošnji podelitvi Governors.

Peter Weir med režiranjem filma Priča. FOTO: Press Release

Predsednik odbora ameriške filmske akademijeje za Hollywood Reporter izjavil, da so štirje letošnji nagrajenci humanitarnih oskarjev »izjemni posamezniki, ki so ne samo filmskemu svetu prispevali svoj neizbrisni pečat«. Igralec Michael J. Fox, ki se že leta bori s parkinsonovo boleznijo in je hkrati ustanovitelj fundacije, ki nosi njegovo ime in je sčasoma postala najpomembnejša ustanova v ZDA, ki z zbranim denarjem financira raziskave te bolezni, je postal svojevrsten simbol boja proti tej bolezni oziroma pospeševanja in financiranja raziskav. Kot neutrudni borec s svojim optimizmom vpliva na druge, naj se ne predajo, temveč ohranjajo upanje.

Štirje letošnji nagrajenci humanitarnih oskarjev so »izjemni posamezniki, ki so ne samo filmskemu svetu prispevali svoj neizbrisni pečat«.

Euzhan Palcy je bila prva temnopolta režiserka v katerem velikem hollywoodskem studiu. FOTO: AlloCine

Za režiserko Palcyjevo je Rubin izjavil, da se je s svojim pionirskim delom za vedno vpisala v zgodovino filma. Euzhan Palcy je bila rojena na Martiniquu, francoski koloniji na Antilih, in je v svojih filmih odpirala teme rasizma, spolne diskriminacije in politike kot ostanka kolonializma. Bila je prva temnopolta ženska, ki je režirala film, ki ga je produciral kateri veliki hollywoodski studio (MGM), in je edina ženska, ki je režirala film z znamenitim. V obrazložitvi nagrade za Diane Warren so med drugim zapisali, da je njena glasba oplemenitila mnoge hollywoodske filme, jih naredila bolj čustvene in priljubljene, za Weira pa so zapisali, da je njegovo režisersko mojstrstvo tako osupljivo, da nas vsak njegov film spomni na čarobnost in moč, ki jo lahko ima film pri prikazovanju različnih družbenih pojavov.

Akademija Hersholtovih nagrad ne podeljuje vsako leto, doslej jih je podelila le 42-krat. Med dobitniki so bili Gregory Peck, Frank Sinatra, Oprah Winfrey, Jeffrey Katzenberg in Angelina Jolie.