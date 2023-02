Častitljiva obletnica znamenite zasedbe New Swing Quartet

Letos bodo izjemnih 55 let na odru praznovali vokalist Oto Pestner in znamenita zasedba New Swing Quartet. Na kulturni praznik se je ob 11. uri v njihovi spominski sobi v sklopu Dneva odprtih vrat muzejskih zbirk v občini Šentjur odvil enkraten dogodek, saj se ikone spiritualne in gospel glasbe vračajo na kraj, kjer se je vse skupaj začelo, in s tem svečano odpirajo uvod v obsežno koncertno turnejo z naslovom Oto Pestner in New Swing Quartet 55 let.

V tem letu bodo fantje svoje oboževalce razveselili s kar 55 nastopi doma in v tujini. Najslavnejši trenutek bo zagotovo pozno jeseni z jubilejnim koncertom na velikem odru na eminentnem prizorišču v Ljubljani, kjer bo skupina z Otovim solističnim vrhuncem navdušila oboževalce ob spremljavi simfonikov s priljubljenimi glasbenimi gosti, ki se bodo prišli pokloniti velikim legendam.

Častitljivi jubilej je tudi povod za nastajanje obsežne knjižne monografije o življenju in delu vseh štirih protagonistov Ota Pestnerja, Marjana Petana, Dareta Heringa in Tomaža Kozlevčarja ter zvočnega zapisa z naslovom The Bible z njihovimi najbolj priljubljenimi skladbami, ki bodo predstavljene ob jubilejnem koncertu, hkrati pa Pestner že mesece pripravlja in snema svoj 51. solo album To je življenje, ki bo izšel tako v slovenski kot nemški različici.