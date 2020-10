Časi so se spremenili, Rudi ostaja

Kantavtor, Istran in ustvarjalec posebnih osebnih in lokalnih zgodb Rudi Bučar izdaja svoj šesti studijski album z naslovom Kambjale so čase. Album, na katerem Rudi pripoveduje in poje o odnosih, spremembah skozi čas in odrazu trenutnih dni, vsebuje devet skladb, avtorskih in priredb istrskih ljudskih napevov, ki so Rudiju tako blizu in ljubi. Družbenokritični album prinaša predvsem zgodbe, ki so odraz preteklih, a ne tako daljnih časov, v njih sooča preteklost s sedanjostjo in hkrati odseva duh današnjih dni. Polpreteklih časov se Rudi na njem spominja s spoštovanjem in nostalgijo, a se hkrati ne pritožuje nad časom, v katerem živimo danes, ampak se veseli dni, ki so in še prihajajo.



Na albumu pa je mogoče slišati tudi zabavne pripovedi, tudi istrske ljudske napeve, ki jih kantavtor že vse od svojih začetkov pridno poustvarja in arhivira, nekatere tudi rešuje pred pozabo. Glasbenik in avtor je svojo glasbeno pot začel pred dvema desetletjema in vse od njegovih začetkov je istrsko glasbeno izročilo pomemben del njegovega ustvarjanja in izražanja. In tako je tudi tokrat. Rudi Bučar je z albuma že predstavil že štiri skladbe z naslovi Kakšni so takšni, Plešem, Otroci tistega časa in naslovno Kambjale so čase. Na njem boste našli tudi malce spremenjeno različico skladbe, ki sta jo posnela s Hamom, Dolgo nisva pila, klavirsko Čista ter tri ljudske. Čeprav iz skladb veje minimalizem, so vse prej kot take. Rudi je s kopico bolj ali manj rednih sodelavcev poprijel za raznolike instrumente, tudi tiste manjkrat uporabljene v glasbi, kot je denimo ukulela, in ustvaril pristen album.