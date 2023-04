Čas je za velike korake

Fantje iz skupine Zvita feltna so verjetno eni redkih glasbenikov, ki vsak konec tedna preživijo na odru, polnijo prizorišče za prizoriščem, čez teden pa hodijo v redne službe. Tako je pevec ene najbolj priljubljenih skupin pri nas, denimo, profesor športne vzgoje. »Včasih je to zelo naporno, ampak vsi to delamo že toliko let, da smo se na to nekako navadili, hkrati pa ima vsak izmed nas svojo službo tudi rad. V bistvu bi lahko rekli, da nam je lepo, da lahko zraven glasbe počnemo še nekaj, kar nas veseli. Dejstvo je, da če si v glasbo vpet stoodstotno, to zate ne more biti hobi in glasbe posledično ne moreš čutiti kot zabavo. Tudi to je eden izmed razlogov, da ob nastopih še bolj uživamo, ker jih ne jemljemo kot službo.

V svet pošiljajo pesem Cappuccino.

Res je sicer, da smo pred epidemijo že resno razmišljali o tem, da bi službe pustili in se posvetili izključno glasbi, ampak nas je tisti čas, ko skoraj dve leti nismo videli odrov in publike, naučil, da je dobro, da imaš v življenju vedno plan B,« pravi Blaž Gec. Priljubljeni glasbeniki po uspešnici Gin in tonik, več kot sto nastopih na leto in razprodanih prizoriščih pravijo, da je čas za novo uspešnico. Posneli so skladbo z naslovom Cappuccino. Fantom očitno domišljije ne zmanjka, saj so se odločili, da tokrat celoten projekt za pesem izpeljejo v samo treh dneh. »Dobili smo idejo, da bi lahko bili prvi v Sloveniji, ki celoten avdio- in videoizdelek pesmi naredijo v treh dneh,« o podvigu pove Blaž. Prvi dan so začeli pisati besedilo, začeli aranžma, snemali vokale ... Delali so vso noč in naredili skoraj devetdeset odstotkov končnega izdelka.

Nov videospot

Naslednji dan so naredili scenarij za videospot in izbrali oblačila, nato pa so čez mejo, v mestu Grado, že snemali. Spot je zelo poleten, v njem nastopata tudi simpatični dekleti. Kljub energiji, ki je fantom nikoli ne zmanjka, pa je tudi v njihovih zasebnih življenjih počasi čas za korak naprej, kot pravijo. »Stvari niso enake, kot so bile pred nekaj leti. Ko si enkrat star 30 let, se začneš zavedati, da nisi več najmlajši in da v življenju nista pomembni samo glasba in kariera,« povedo. Blaž se je lani poleti poročil s svojo izbranko Moniko, kar je bila zanju velika prelomnica, pravi. Verjame, da se mu bodo na tej poti kmalu pridružili še drugi člani skupine, ki pa za zdaj še živijo na koruzi. »Čeprav publika pod odrom postaja vedno mlajša oziroma ostaja enaka, mi pa se staramo, pa se v duši še vedno počutimo mlade in verjamemo, da bomo glasbenemu življenju in zabavni glasbi kos še mnogo let,« še pravijo fantje.