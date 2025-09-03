Čarovnik iz Kremlja: Jude Law v strašljivem portretu ruskega predsednika

Med 21 filmi, ki se na beneškem festivalu potegujejo za glavno nagrado, je tudi Čarovnik iz Kremlja (The Wizard of the Kremlin) francoskega režiserja Oliviera Assayasa. »Gre za poskus razumevanja kaosa, ki na najnenavadnejše in najbolj moteče načine spreminja naš svet,« je režiser povedal o filmu, ki ga je občinstvo na premieri nagradilo z 10-minutnimi stoječimi ovacijami.

Film je nastal po istoimenski knjižni uspešnici italijanskega avtorja Giuliana da Empolija iz leta 2022 (pri nas je izšel lani z naslovom Kremeljski mag), ruskega predsednika Vladimirja Putina pa je upodobil britanski igralec Jude Law, ki je predstavnikom sedme sile razkril, da je med pripravami na snemanje postal »obsesiven proučevalec Putina«.

Andrei Zayats, Jude Law in Alicia Vikander na premieri FOTO: Remo Casilli/Reuters

Dvainpetdesetletni Law se je tudi s pomočjo spretnih umetnikov ličenja preobrazil v nekdanjega obveščevalca, ki je postal večni ruski predsednik. Natančno je ujel celo najmanjše podrobnosti, Putinovo značilno hojo in namrščen izraz na obrazu. »Obstaja veliko posnetkov, ki si jih lahko ogledaš, in ko me je zadeva posrkala vase, je vse skupaj postalo obsesija,« je igralec povedal novinarjem.

Režiser Assayas je dejal, da gre predvsem za zgodbo o avtoritarizmu.

Jude Law kot Vladimir Putin v filmu Čarovnik iz Kremlja FOTO: IMDb

»Nenehno sem brskal in iskal novejši material ...« Portretiranje Putina je bilo zanj izziv tudi zaradi njegovega značilnega brezizraznega obraza, je dejal. »Zame je bila težava v tem, da pri javnem obrazu, ki ga opazujemo, vidimo zelo malo, to je kot maska.«

Izčrpen vpogled v kariero

Film, ki traja dve uri in pol, je izčrpen vpogled v Putinovo kariero, v kateri je utišal politične nasprotnike, ustrahoval oligarhe in bogato nagrajeval zveste privržence. Zgodbo vidimo skozi oči njegovega izmišljenega političnega svetovalca Vadima Baranova (Paul Dano), nekdanjega producenta resničnostnih šovov, ki nepričakovano postane spin doktor nekdanjega častnika KGB in obetavnega političnega povzpetnika v Ruski federaciji.

21 FILMOV se poteguje za glavno nagrado.

Čeprav je zgodba izmišljena, je zaradi ruskega napada na Ukrajino izredno aktualna. V zadnjih dneh je Putin osrednja vest novic zaradi srečanja z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, ki si prizadeva za sklenitev mirovnega sporazuma med državama.

Režiser Assayas je dejal, da gre predvsem za zgodbo o avtoritarizmu, pri čemer je ruski prehod iz kaotične demokracije konec 90. let prejšnjega stoletja v Putinovo moderno avtokracijo opozorilo za Zahod. »Posneli smo film o tem, v kaj se je spremenila politika, ter o strašljivi in ​​nevarni situaciji, v kateri smo se znašli,« je pojasnil.

Prve kritike filma so mešane. Pri Hollywood Reporterju so pohvalili odlično igralsko predstavo Lawa in Dana, menili pa so, da se film zaradi »preveč likov in dogodkov zatakne«. V reviji Screen International so pohvalili »scenarij, poln dogodkov«, in »hitro razvijajočo se, elegantno režijo«. V filmu igrajo tudi Alicia Vikander, Tom Sturridge in Jeffrey Wright.