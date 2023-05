Čar hitrih in drznih: poglejte, kdo od znanih je bil na premieri (FOTO)

Težko pričakovano deseto poglavje slavne sage z naslovom Hitri in drzni X, ki razkriva zadnja poglavja ene največjih in najbolj priljubljenih filmskih franšiz na svetu, je po svetovnih premierah končno doseglo naše kraje. Na začetku tedna so izbrani in povabljeni oboževalci hitrih avtomobilov, adrenalina in akcije v Cineplexxu v Ljubljani imeli priložnost uživati v ekskluzivni, predpremierni projekciji filma Hitri in drzni X, v sredo pa je premiera z Action Night potekala tudi v vseh drugih Cineplexxovih kinematografih.

Pred začetkom so lahko obiskovalci občudovali atraktivne predelane hitre avtomobile, preizkusili svoje dirkaške veščine na simulatorju ter pozirali pred fotografskimi objektivi na črni preprogi. Na dogodku so se zbrali tudi številni znani Slovenci, ki so nam zaupali, da obožujejo hitrost in so resnično uživali ob ogledu filma.

Drey Nitrous, mojster driftanja in velik ljubitelj franšize FOTOGRAFIJE: MEDIASPEED.NET

Veliko skupnih hobijev in aktivnosti imata sanjski Blaž in njegova Vita, od konjev in jahanja do fitnesa in športov, pa tudi obisk kina je očitno obema v zadovoljstvo.

Na premiero je prišla tudi Ksenija Filipič, DJ Xenia – učiteljica razrednega pouka iz Prlekije, ki pa je že zavladala svetu elektronske glasbe.