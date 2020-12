Cage bo raziskal zgodovino kletvic

GETTY IMAGES Igralec ni pristaš vulgarnega govorjenja. FOTO: Sascha Steinbach/Getty Images

Ni prostaški

Z velikih platen na male zaslone

V nasprotju s stanovskimi kolegi Nicolasa Cagea v preteklih letih niso premamili televizijski zasloni, saj smo ga lahko gledali le na velikih platnih. Do letos, ko se je naposled podal tudi v svet televizijskih serij. Premamila ga je osemdelna serija o Joeju Exoticu, kar bo za Cagea prva televizijska vloga. Zdaj pa bo pred malimi zasloni še preklinjal.

osebni arhiv V eni izmed novih serij se bo prelevil tudi v razvpitega kralja tigrov, Joeja Exotica. FOTO: Osebni Arhiv

»Je reč velikega čudenja in skrivnosti, v njej se prepletata prefinjena ženstvenost in tudi nagajivost ... Moški so umirali zanjo! Tu prebivata življenje in smrt, je tempelj čutnosti. A tudi tisti izraz, s katerim se obmetava otroka, ki ga je strah pri telovadbi igrati igro med dvema ognjema.« Tako poetično seloti definiranja angleške besede pussy (muca), ki se jo v pogovornem jeziku uporablja tudi kot kletvico. S tem je hollywoodski težkokategornik napovedal svojo prihajajočo oddajo History of Swear Words, ki 5. januarja prihaja na Netflix in v kateri se bo poglobil v zgodovino za zdaj šestih sočnih kletvic.Ste se kdaj vprašali, od kod izvira beseda fuck, ki je postala že skoraj del vsakodnevnih pogovorov, tudi med slovensko mladino in odraslimi? Ali pa od kod podobno razširjena shit (sranje)? Na to in precej več vam bo v prihajajoči oddaji odgovoril Cage, ki se bo v šestdelni seriji poglobil v izvor in razvoj najbolj razširjenih kletvic, kot so fuck, shit, bitch (psica), dick, pussy in damn (prekleto). Prek pogovorov z zgodovinarji, zabavljači, etimologi in drugimi strokovnjaki bo razkrival, kako so ljudje te sočne besede uporabljali v zgodovini, pa tudi, kakšna sta njihova vloga v sodobni pop kulturi in njihov širši vpliv.Kletvice, ki jih bo postavil na ogled v prvi sezoni, so tiste najbolj razširjene in so z globalizacijo postale del besedišča tudi neangleško govorečih ljudi. Pri razglabljanju o tem pa mu ne bodo na pomoč priskočili le strokovnjaki, pač pa tudi nekateri zvezdniki, predvsem iz sfer komedije, kot soinOskarjevec bo sicer gostil serijo o najbolj razširjenih in najsočnejših besedah, čeprav sam nikakor ni med tisto skupino zvezdnikov, ki jim kletvice z lahkoto in pogosto letijo z jezika. Še v prvo deseterico slavnih z najbolj prostaškim besednjakom se ni prebil. Nasprotno, kletvic sploh ne mara uporabljati, tudi če tako zahteva scenarij, ne, o čemer morda najbolj zgovorno priča, da je režiserjumed snemanjem uspešnice The Rock predlagal, da bi njegov lik namesto zapisanih kletvic raje uporabil najrazličnejše vzklike.Če Nicolasu prostaško govorjenje ni blizu, pa s sočnimi izrazi nima nikakršnih težav, ki je zasedel prestol med deseterico zvezdnikov, ki so pred prižganimi filmskimi kamerami največkrat zakleli. V svoji karieri je na velikih platnih doslej namreč zaklel že 376-krat, s čimer je prehitel soigralca iz uspešnice Volk z Wall Streeta,, ki je kletvice uporabil 361-krat. Še 60 manj jih je za potrebe sedme umetnosti uporabil, med deseterico igralcev z najbolj umazanimi usti pa so šeinTako je pokazala raziskava spletne strani Buzz Bingo, ki je prečesala več kot 3500 filmskih scenarijev. In ob deseterici najbolj preklinjajočih igralcev izluščila še film, v katerem se največ preklinja. Ta čast je pripadla petkratnemu nominirancu za oskarja, uspešnici Volk z Wall Streeta.